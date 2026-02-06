Ngày 5/2, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam) thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX - Cục Thương mại điện tử & Kinh tế số, Bộ Công Thương) và Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra giai đoạn đồng hành mới trong đào tạo - chuyển đổi số - thương mại điện tử - truyền thông - xúc tiến thương mại, hướng tới phát triển bền vững ngành sầu riêng Việt Nam, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên.

SYS Việt Nam, eComDX và Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk bắt tay mở “cao tốc số” cho ngành sầu riêng Tây Nguyên.

Nâng giá trị chuỗi cung ứng và xây thương hiệu bền vững

Theo thỏa thuận, ba bên thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và hội viên thuộc Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk trong việc đào tạo, phát triển thương mại điện tử, truyền thông và xúc tiến thương mại. Mục tiêu cốt lõi là nâng cao giá trị chuỗi cung ứng và xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk bền vững.

Đắk Lắk được xem là một trong những vùng trọng điểm của ngành sầu riêng Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn thương hiệu, việc “đưa nông sản lên số” không còn là lựa chọn, mà là hướng đi bắt buộc để tăng sức cạnh tranh và giảm phụ thuộc vào các kênh tiêu thụ truyền thống.

Thỏa thuận hợp tác giữa ba bên xác định 4 nhóm nội dung triển khai trọng tâm. Thứ nhất, đào tạo thương mại điện tử và TikTok. Theo đó, SYS Việt Nam sẽ hỗ trợ đào tạo online không thu kinh phí cho hội viên của Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk. Với đào tạo offline, các bên sẽ phối hợp thu xếp kinh phí để mời chuyên gia của SYS và eComDX triển khai trực tiếp tại địa phương.

Thứ hai, tổ chức các khóa học bán hàng chuyên sâu, tập trung vào kỹ năng bán hàng trên TikTok. Đáng chú ý, học viên thuộc Hiệp hội được hưởng chính sách hỗ trợ một phần học phí từ Trung ương Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Thứ ba, phát triển hạ tầng số và sản phẩm công nghệ. eComDX và SYS sẽ hỗ trợ Hiệp hội chuẩn hóa kênh bán hàng, đồng thời kết nối để áp dụng các chương trình hỗ trợ từ TikTok cho Hiệp hội. Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng đặt ra định hướng cung ứng vật tư phục vụ sản xuất, cụ thể là phân phối phân bón công nghệ nano cho cây sầu riêng với chính sách trợ giá.

Thứ tư, đào tạo chuyên môn và truyền thông. Các bên thống nhất tổ chức các khóa học chuyên môn ngành sầu riêng và cấp chứng nhận chính thức; đồng thời xây dựng kế hoạch và cung cấp các gói truyền thông TikTok chuyên biệt cho doanh nghiệp sầu riêng Đắk Lắk nhằm quảng bá thương hiệu.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh rằng ngành sầu riêng đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, nơi chất lượng thôi chưa đủ, mà còn cần năng lực thị trường và thương hiệu.

“Chúng tôi kỳ vọng hợp tác lần này sẽ giúp hội viên không chỉ bán được hàng, mà bán được thương hiệu. Đắk Lắk muốn đi đường dài và đường dài thì phải có năng lực số, năng lực truyền thông, năng lực chuẩn hóa", ông Lê Anh Trung chia sẻ.

Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam cho biết SYS Việt Nam xác định đây là mô hình mẫu cho hướng tiếp cận mới: lấy đào tạo làm gốc, lấy chuyển đổi số làm đòn bẩy, lấy nền tảng số làm kênh mở rộng thị trường, từ đó tạo ra sức bật bền vững cho nông nghiệp Việt Nam.

“Chúng tôi không chỉ dạy cách mở shop hay làm video. Chúng tôi hướng tới việc xây dựng một thế hệ doanh nghiệp - hợp tác xã - nông dân có tư duy kinh doanh số, làm thương mại điện tử đúng cách, và có khả năng phát triển dài hạn", ông Nguyễn Phan Huy Khôi nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX) khẳng định hợp tác này là bước đi cụ thể hóa vai trò của cơ quan chuyên môn trong việc đồng hành cùng địa phương, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức xã hội trong triển khai TMĐT thực chất.

“Thương mại điện tử và công nghệ số không chỉ là kênh bán hàng. Đó là hệ thống năng lực gồm tiêu chuẩn, quy trình, dữ liệu, truyền thông, truy xuất và quản trị. Hợp tác lần này hướng tới việc tạo ra năng lực đó cho ngành sầu riêng Đắk Lắk", ông Nguyễn Hữu Tuấn nói.

Mô hình “ngành hàng - đào tạo - nền tảng” đi vào chiều sâu

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, đánh giá cao việc các bên cùng ngồi lại để xây dựng một mô hình hợp tác có cấu trúc rõ ràng, trong đó đào tạo và chuẩn hóa là nền tảng, thay vì chỉ dừng ở phong trào bán hàng online.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, TikTok sẵn sàng đồng hành ở góc độ nền tảng, hỗ trợ các chương trình hướng tới phát triển bền vững, minh bạch, có tiêu chuẩn và tạo ra giá trị thương hiệu cho nông sản Việt Nam.

“Muốn nông sản Việt đi xa, không thể chỉ dựa vào sản lượng. Cần câu chuyện, cần thương hiệu, cần dữ liệu và cần năng lực số. TikTok ủng hộ những mô hình hợp tác bài bản như thế này, để nông sản Việt có thể tiếp cận thị trường rộng hơn và bền vững hơn", ông Nguyễn Lâm Thanh nói.

Với ngành sầu riêng, một trong những ngành hàng đang tăng trưởng mạnh của Việt Nam, việc triển khai đồng bộ đào tạo, hạ tầng số, truyền thông và TMĐT sẽ là chìa khóa quan trọng để Đắk Lắk bứt phá, không chỉ ở doanh số, mà ở vị thế thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.