Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng thăm hỏi, động viên lực lượng vũ trang (công an, quân đội) đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân, dọn dẹp môi trường trên địa bàn.

Tại xã Tuy An Tây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đi kiểm tra, thị sát tình hình, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ quân đội đang hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường sau khi nước lũ rút, và tới thắp nhang chia buồn, thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Lê Thị Kim Hồng. Bà Hồng có bố và mẹ chồng bị thiệt mạng trong trận lụt lần này.

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ quân đội đang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Tuy An Tây - Ảnh: VGP

Tại xã Đồng Xuân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thăm hỏi, tặng quà lực lượng quân đội, công an xã đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường; thăm hỏi, tặng quà các hộ dân bị thiệt hại nặng nề về tài sản…

Ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn, thiệt hại của bà con vùng lũ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn bà con nhân dân sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất.

Sau khi đi kiểm tra, thị sát, nắm bắt tình hình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các lực lượng chức năng của địa phương tại xã Đồng Xuân.

Gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình có người bị thiệt mạng bởi mưa lũ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị lãnh đạo địa phương tổ chức thăm viếng, chia sẻ, hỗ trợ cần thiết cho các gia đình có người bị thiệt mạng một cách kịp thời, chu đáo.

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên, tặng quà các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại xã Đồng Xuân. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng quân đội và công an đã nỗ lực hết mình, không quản ngày đêm trong công tác cứu hộ cứu nạn; phòng, chống, ứng phó với mưa lũ; đưa dân tới các vùng an toàn với số lượng lớn (11.500 hộ dân). Hiện tại, khi lũ đang rút dần, các lực lượng rất tích cực hỗ trợ đồng bào sửa lại nhà cửa, sắp xếp vật dụng, dọn dẹp vệ sinh môi trường để đồng bào có thể ổn định cuộc sống, sinh hoạt trong thời gian sớm nhất…

“Thời gian qua, bằng mọi biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng đã tiếp cận được các vùng bị cách ly, cô lập để hỗ trợ, đưa dân tới các vùng an toàn. Người dân cảm thấy rất an tâm khi nhìn thấy sự xuất hiện của các lực lượng chức năng mà nòng cốt là công an, quân đội”, Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu địa phương tiếp tục nghiêm túc triển khai đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị, các công điện của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ.

Ngày 20/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định xuất cấp 2.000 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng vừa ký Quyết định số 2549/QĐ-TTg ngày 21/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đồng thời, sớm sửa chữa, khôi phục, thông tuyến các tuyến giao thông bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ; khôi phục hệ thống điện, thông tin liên lạc ở những vùng bị ảnh hưởng; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, khôi phục các hoạt động sản xuất; đặc biệt là quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh phát sinh sau lũ… Yêu cầu lực lượng vũ trang tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong khắc phục hậu quả mưa lũ, chỉ được rút quân sau khi đã hoàn tất việc hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tăng cường công tác cảnh báo, chủ động các phương án đưa người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở khi có mưa lũ; xây dựng các phương án bố trí, bảo đảm nơi tránh trú lũ an toàn cho người dân…

Phân phối đúng nơi, đúng địa chỉ, đúng đối tượng; bảo đảm công bằng, bình đẳng trong tiếp tế, phân phối hàng cứu trợ, tiền hỗ trợ của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm, chú ý đến các gia đình chính sách, đối tượng người nghèo, người yếu thế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các cấp ủy, chính quyền của Đắk Lắk thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khôi phục các hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh thông qua các chương trình, gói hỗ trợ trên địa bàn ngay sau khi lũ rút để sớm ổn định tình hình, đời sống.

Báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến 18h ngày 21/11/2025, toàn tỉnh đã bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Cụ thể: số người chết là 27 người; người mất tích 8 người; người bị thương 2 người. Đợt lũ này đã gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản: Hàng chục ngàn ngôi nhà bị chìm sâu trong nước (khoảng 150.000 nhà). Cơ sở hạ tầng trên tất cả các lĩnh vực từ giao thông, y tế, giáo dục… bị hư hại nặng, ước thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng. Khoảng 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị chết, thiệt hại khoảng 830 tỷ đồng. Về thủy sản: Khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000 ha nuôi tôm nước lợ, nhuyễn thể bị cuốn trôi, hư hại, ước thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng. Về trồng trọt: Khoảng 180.000 ha bị ngập úng, hư hại (trong đó diện tích cây hằng năm hơn 63.000 ha, như lúa nước, sắn, ngô, khoai; hơn 19.000 ha cây lâu năm, gồm nhiều cây công nghiệp chủ lực có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, cà phê, hồ tiêu…), thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng. Nhiều điểm sạt lở, ách tắc giao thông; hệ thống điện lực, viễn thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng… Số liệu cụ thể đang được thống kê, ước tính sơ bộ tổng thiệt hại gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân). Hiện nay, mực nước tại một số khu vực phía Đông đang giảm, nhưng còn 6 xã/phường vẫn bị ngập sâu (phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ…). Các khu vực phía Tây (Krông Bông, Krông Ana) vẫn còn lũ cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất thứ cấp và dịch bệnh do ô nhiễm môi trường. Tỉnh đã chỉ đạo huy động toàn lực lượng để cứu hộ, nhưng do nước ngập sâu và chảy xiết nên việc tiếp cận người dân gặp nhiều khó khăn. Tỉnh sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để cứu hộ, cứu nạn, trong đó ưu tiên hàng đầu là đảm bảo tính mạng và sức khỏe người dân; tiếp tục tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm, y tế. Đồng thời hỗ trợ khẩn cấp dân sinh, phục hồi sản xuất, kinh doanh; khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hại và xử lý ô nhiễm môi trường. Đảm bảo thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, an toàn, đưa mọi hoạt động đời sống, sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.

Theo VGP