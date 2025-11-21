Theo quyết định, hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk (trong đó tỉnh Khánh Hòa 200 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 200 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng) để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Nhiều khu vực ở phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bị cô lập. Ảnh: Xuân Ngọc

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

UBND các tỉnh quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực.

Trong mấy ngày vừa qua, tại khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, lũ trên các sông ở Quảng Trị đến Khánh Hòa đều vượt báo động 2 đến báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3, đặc biệt trên một số sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua (lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn thuộc tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09m).

Mưa lớn, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng (theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trên 52.000 ngôi nhà tại hơn 128 xã, phường thuộc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng bị ngập sâu); nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập, có nơi còn chưa thể tiếp cận được, có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Tại Công điện số 225, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương phải tập trung tổng lực, huy động mọi lực lượng, phương tiện và bằng mọi biện pháp, theo mọi hướng khẩn trương tiếp cận cho được tất cả các khu dân cư còn bị cô lập và ngập sâu để cứu người, tuyệt đối không được để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời.

Chính quyền địa phương phải cung cấp khẩn cấp đầy đủ lương thực, cơm ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân; huy động lực lượng thanh niên, phụ nữ để tổ chức nấu ăn và phân phát đến người dân; chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn nhất, sẵn sàng nhường lại các trụ sở công sở (kể cả trụ sở công an, bộ đội nếu cần) để làm nơi tạm trú và phải chăm sóc dân tận tình.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì và huy động tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phối hợp chặt chẽ với địa phương cử lực lượng hỗ trợ hậu cần (nấu ăn, vận chuyển nhu yếu phẩm) và sẵn sàng nhường lại cơ sở vật chất làm nơi sơ tán tạm thời, đảm bảo an toàn và đủ điều kiện sinh hoạt cho người dân...