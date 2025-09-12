Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Lê Hường)

Đề nghị được nêu tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk sáng nay (12/9) về công tác dân tộc và tôn giáo sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo báo cáo, sau khi sáp nhập với tỉnh Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk (mới) có 102 xã, phường, tổng số hộ 805.233 hộ, hơn 3,34 triệu người thuộc 49 dân tộc. Trong đó, 48 DTTS, với hơn 838 nghìn người, chiếm tỷ lệ 25,06% dân số toàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện còn 5,08%, trong đó hộ nghèo DTTS là 14,06%.

Tỉnh Đắk Lắk có 7 tôn giáo được công nhận hoạt động, đồng bào tôn giáo chiếm 22% dân số toàn tỉnh. Trong những năm qua, đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh luôn phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn đoàn kết dân tộc, tôn giáo, an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đối với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình là 1.772 tỷ đồng, bao gồm cả vốn chuyển nguồn từ các năm trước. Lũy kế đến ngày 31/8/2025, tỉnh Đắk Lắk giải ngân gần 523 tỷ đồng, đạt 29,5% kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn trao đổi tại buổi làm việc (Ảnh: Lê Hường)

Theo Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn: Đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đều đồng thuận với chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương trong tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên, sau khi sắp xếp địa giới hành chính, địa bàn xã mở rộng, công tác phối hợp, rà soát đánh giá các chỉ tiêu còn gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ công chức được phân công phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo ở các xã, phường (mới), đa phần là kiêm nhiệm hoặc chuyển từ các lĩnh vực khác qua, chưa được tiếp cận, tập huấn chuyên sâu về công tác dân tộc, tôn giáo. Vì vậy, công tác nắm bắt tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở cũng còn những khó khăn nhất định.

Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Lê Hường)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trường Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên chia sẻ: Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk có diện tích lớn, dân số đông, tỷ lệ đồng bào DTTS thấp hơn so với tỉnh Đắk Lắk (cũ), nhưng vẫn là tỉnh có đông đồng bào DTTS và có hơn 50% số xã DTTS và miền núi. Đắk Lắk cũng là địa phương có nhiều tôn giáo, đông tín đồ.

Thứ trưởng Hồ Văn Niên cũng nhấn mạnh, công tác dân tộc, tôn giáo là lĩnh vực lớn, quan trọng, cần quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ đảm bảo nguồn nhân lực làm công tác dân tộc và tôn giáo.

Riêng đối với cấp xã, hiện nay không có công chức chuyên trách làm công tác dân tộc, tôn giáo. Đề nghị, trong thời gian tới đối với xã có đông đồng bào DTTS, thực hiện nhiều chính sách dân tộc, nhiều cơ sở tôn giáo, tín đồ tôn giáo, tỉnh cần xem xét cố gắng bố trí cán bộ chuyên trách về công tác dân tộc và tôn giáo. Nhất là những xã đặc biệt khó khăn cần thiết phải có cán bộ chuyên trách công tác dân tộc và tôn giáo.

Theo Thứ trưởng Hồ Văn Niên, giai đoạn 2026-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đang được thiết kế gọn hơn, thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện giao cho địa phương nhiều hơn. Vì thế, trách nhiệm của địa phương là rất lớn. Trong quá trình tổ chức triển khai ở địa phương cần có sự phối hợp với bộ, các ngành để chương trình triển khai hiệu quả.

Theo Dân tộc và Phát triển