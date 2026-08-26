Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chú rể tóc hoa râm hạnh phúc đón vợ bước từ xe hoa xuống trong đám cưới ở Tây Ninh thu hút 2,1 triệu lượt xem và 69 nghìn lượt “thả tim” trên TikTok. Video được đăng tải kèm theo dòng chú thích “Mừng ngày ông nội lấy vợ”.

Khoảnh khắc chú rể 73 tuổi đón vợ vào hôn trường

Người đăng tải đoạn video nổi tiếng là Mỹ Nhung (SN 2003, quê ở xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh). Chú rể trong đám cưới gây chú ý là ông Tư Ngộ (73 tuổi) – ông nội của Nhung.

Nhung chia sẻ, ông nội cô có 3 người con trai, tất cả đều đã lập gia đình và sống riêng. Cách đây gần 5 năm, bà nội cô qua đời, ông nội sống một mình trong căn nhà nhỏ. Mọi thành viên trong gia đình đều mong ông tìm được người phù hợp để bầu bạn lúc tuổi già.

“Cách đây không lâu, ông nội tôi thông báo với cả nhà là đang tìm hiểu một người phụ nữ 49 tuổi, cách quê không xa. Hai người được bạn bè giới thiệu, thấy mọi thứ hòa hợp nên ông muốn đón bà về sống chung.

Thấy ông tìm được hạnh phúc mới, gia đình tôi đều vui mừng ủng hộ”, Nhung kể.

Ông Tư Ngộ tìm thấy hạnh phúc mới ở tuổi 73

Đám cưới của ông Tư Ngộ và người vợ kém 24 tuổi được tổ chức vào ngày 23/8 vừa qua. Vợ ông ngồi xe hoa, được các anh chị em và con cháu đưa về nhà chồng. Ông Tư Ngộ đợi ở nhà, khi xe hoa về đến nơi thì đón vợ vào lễ đường làm lễ cưới.

Gia đình Nhung tổ chức 23 mâm cỗ, mời họ hàng, bạn bè thân thiết đến chung vui. Đặc biệt, gia đình chỉ nhận lời chúc phúc chứ không nhận tiền mừng bởi muốn ông/bố có một ngày vui trọn vẹn bên những người thân thương.

Trong đám cưới, vợ chồng ông Tư Ngộ hạnh phúc trao nhau nhẫn cưới, rồi thổi nến trên chiếc bánh kem 2 tầng. Người thân hai bên phấn khởi chúc phúc cho đôi vợ chồng tìm thấy nhau ở tuổi xế chiều.

Gia đình ông Tư Ngộ làm 23 mâm cỗ, mời họ hàng đến chung vui

“Trong suốt ngày vui, tôi thấy ông nội cười nhiều. Bản thân tôi mừng lắm khi từ nay ông đã có người bầu bạn sớm hôm. Tôi tin rằng, ở tuổi nào chúng ta cũng xứng đáng được hạnh phúc”, Nhung nói.

Ảnh và video: NVCC