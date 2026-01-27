Trong chương trình Tỏa sáng đam mê, NSƯT Thanh Tuấn và NSƯT Thu Hương chia sẻ hành trình 20 năm gắn bó với nghệ thuật xiếc đu dây cùng những huy chương vàng đáng nhớ.

Nghệ sĩ Ưu tú trẻ nhất lĩnh vực xiếc

NSƯT Thanh Tuấn và NSƯT Thu Hương (Hương Bùi) là cặp vợ chồng nghệ sĩ xiếc được phong tặng danh hiệu cao quý trong đợt phong tặng lần thứ 10. Hành trình 20 năm gắn bó với nghệ thuật xiếc của họ là câu chuyện về đam mê, khổ luyện và tình yêu được viết nên qua từng màn trình diễn đu dây đầy mạo hiểm.

Thu Hương bước vào nghề xiếc nhờ sự định hướng của ông cố nội - NSND Bùi Đắc Sừ. Hồi nhỏ, cô thường được mẹ đưa đi xem các gánh xiếc về quê biểu diễn và rất ngưỡng mộ các nghệ sĩ nhưng chưa bao giờ mơ tới việc sẽ trở thành diễn viên xiếc. Thu Hương từng nghĩ sẽ theo nghề hát chèo hoặc múa nhưng chính ông cố đã nhìn thấy tố chất và ngọn lửa yêu nghề trong con mắt cô bé.

Vợ chồng NSƯT Thanh Tuấn - NSƯT Thanh Hương.

Còn Thanh Tuấn có duyên với xiếc một cách tình cờ hơn. Khi các thầy cô từ trường xiếc về tuyển sinh, Tuấn được chọn trong số nhiều học sinh. Dù bố mẹ không biết xiếc là gì và nhất quyết không cho đi, cậu bé vẫn đạp xe cách nhà khoảng 4-5km để tham gia vòng tuyển sinh thứ hai. Cuối cùng, thấy con quá quyết tâm, bố mẹ đã đồng ý để Tuấn theo đuổi đam mê.

Trong trường xiếc, sinh viên phải học 4 môn cơ bản trong 2 năm đầu: nhào lộn, thăng bằng, thể thao và tung hứng. Sau đó, các thầy cô sẽ chọn lựa học sinh vào tiết mục phù hợp. Đó là lúc Thu Hương và Thanh Tuấn bắt đầu gắn bó với đu dây - bộ môn được giới trong ngành vui gọi là cặp đôi chân không chọc đất vì luôn biểu diễn ở trên không.

Tiết mục xiếc "Đu quan họ":

Duyên phận từ sợi dây và huy chương vàng đầu tiên

Thu Hương và Thanh Tuấn đã biết nhau từ trong trường nhưng lúc đó nữ nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ không thích anh. Phải đến khi cùng tập luyện tiết mục Đu quan họ, 2 người mới dần hiểu và yêu thương nhau. Thanh Tuấn tâm sự: "Thật ra cái duyên, đu dây kết nối được em với bạn Hương - vợ em".

Khi ra trường, Thu Hương rơi vào tình trạng khó khăn khi 2 bạn diễn đồng hành trước đó mỗi người đi một nơi. Cô đến Liên đoàn xiếc Việt Nam với "hai bàn tay trắng", chưa có tiết mục hoàn chỉnh, chỉ có đam mê và khát vọng. Thanh Tuấn ra trường sớm hơn và ở lại trường làm trợ giảng nhưng sau 1-2 năm cũng quyết định xin ra Liên đoàn để thực sự trở thành nghệ sĩ.

NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam

NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam - chính là người đỡ đầu và định hướng cho cả 2. Anh chia sẻ đã nhận Thu Hương trong hoàn cảnh khó khăn nhất và dành trọn tâm huyết để tạo dựng tiết mục Đu quan họ.

Khi Thanh Tuấn gia nhập, Tống Toàn Thắng đã táo bạo kết nối 2 người thành cặp đôi nghệ thuật, rồi cả đôi lứa trong đời thực. Năm 2014, tiết mục Đu quan họ mang về cho cặp đôi huy chương Vàng tại Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ 30 ở Roma, Italia.

Tiết mục Đu quan họ không chỉ thành công về mặt kỹ thuật mà còn chạm đến trái tim khán giả nhờ cách kể chuyện tinh tế. Lấy cảm hứng từ làn điệu quan họ Bắc Ninh, tiết mục tái hiện hình ảnh trai gái giao duyên qua ngôn ngữ đu dây.

Máu và nước mắt sau mỗi chiếc huy chương vàng

Để có những giây phút thăng hoa, Thanh Tuấn và Thu Hương trải qua hành trình khổ luyện. Mỗi tiết mục xiếc thường kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm để hoàn thiện. Với tiết mục biểu diễn đôi, sự ăn ý là vô cùng quan trọng.

Thu Hương từng gặp tai nạn nghiêm trọng khiến xương mu bàn chân bị gãy và các ngón chân bị lệch sang một bên. Trước đó, cô cũng đã từng bị rạn xương một lần. Tại bệnh viện, bác sĩ đã khuyên cô bỏ nghề.

Hai vợ chồng trong hậu trường chuẩn bị cho các tiết mục.

Nhưng điều Thu Hương nghĩ đến lúc đó không phải là bỏ cuộc mà là 3 tháng nữa sẽ có cuộc thi Liên hoan xiếc quốc tế ở Huế mà họ phải hoàn thành. Dù chân còn đang trong tình trạng chưa lành, Thu Hương vẫn tiếp tục tập luyện. Động lực lớn nhất là khi ra sân khấu, cả 2 không còn nghĩ đến chuyện đau chân, chỉ tập trung hoàn thành tốt bài thi. Kết quả, họ giành được huy chương vàng với tiết mục Chuyện tình Romeo và Juliet.

Thanh Tuấn cũng từng khiến vợ bị chấn thương khi đang tập luyện. Một lần, anh làm động tác hơi mạnh, Thu Hương va vào kiếm và bị gãy xương mu chân. Đó là những khoảnh khắc đau đớn nhất trong hành trình làm nghề của cả hai.

Thu Hương khóc nhắc về những chấn thương:

Hạnh phúc giản đơn và sứ mệnh lan tỏa văn hóa Việt

Thu Hương và Thanh Tuấn yêu nhau từ năm cô 20 tuổi, đến 27 tuổi thì kết hôn. Hiện tại, họ có bé gái tên Mì đã 4 tuổi. Thu Hương may mắn khi lấy được người cùng nghề. Từ công việc đến việc nhà, Thanh Tuấn đều chia sẻ với vợ, từ cách chăm con đến nấu ăn, không ngại bất kỳ việc gì.

NSND Tống Toàn Thắng từng tổ chức cho họ đám cưới đặc biệt. Khi đó cô dâu mặc áo dài cưỡi voi còn chú rể cưỡi ngựa tiến ra đón rồi bước vào đoàn xiếc để trao nhẫn cho nhau ở trên không. Anh chia sẻ: "Tình yêu của các bạn không thể tách rời ra, khi 2 người ở trên cao phải nắm chặt nhau để giữ nhau, để cả 2 cùng bay, không ai rơi xuống đất".

Thanh Tuấn và Thu Hương trong đám cưới. Ảnh: Tư liệu

Sau khi sinh bé Mì, Thu Hương gặp khó khăn khi trở lại với nghề vì cơ thể không còn như trước. Nhưng với tình yêu nghề vẫn còn nhiệt huyết, cô tìm cách khắc phục bằng chế độ ăn uống phù hợp và tập luyện nhiều hơn. Nếu trước đây chỉ cần tập thể lực bình thường, giờ cô phải đeo thêm bao cát để tăng sức nặng, rèn luyện cơ thể khỏe mạnh hơn.

Suốt 20 năm theo nghề, Thanh Tuấn và Thu Hương đã gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào. Ngoài huy chương Vàng tại Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ 30 ở Roma với tiết mục Đu quan họ, họ còn giành 2 huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm lần thứ 3 và lần thứ 4. Năm 2025, tiết mục Duo Love tiếp tục giành giải Vàng tại Liên hoan xiếc quốc tế tổ chức tại Almaty, Kazakhstan. Đặc biệt, năm 2024, cặp đôi cùng được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Thu Hương may mắn khi lấy chồng cùng nghề bởi anh hiểu những gì cô phải cố gắng.

Tháng 2/2026, Thanh Tuấn và Thu Hương sẽ mang tiết mục Tình tre đến Tây Ban Nha thi đấu. Tiết mục mới này cũng được chuẩn bị công phu trong 7 tháng với mong muốn tiếp tục giới thiệu văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Tiết mục "Tình tre":

Ảnh, video: VTV