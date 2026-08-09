Mối tình sát vách

Đám cưới đã trôi qua gần 1 tuần nhưng Hồng Hải (23 tuổi, xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa có cảm giác đi lấy chồng. Hầu hết đồ dùng cá nhân, Hải vẫn để bên nhà bố mẹ đẻ và mỗi ngày cô vẫn về nhà mẹ cả chục lần để tắm rửa, ăn cơm, trò chuyện...

Bởi lẽ, nhà Hải ngay sát nhà chồng, đôi bên chỉ cách nhau một bức tường rào. Mối duyên sát vách của cô đến một cách tình cờ và “đơm hoa kết trái” sau hơn 1 năm gắn bó.

Cặp đôi có hơn 1 năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà

Hồng Hải và Đức Huỳnh (29 tuổi) cùng sinh ra và lớn lên trong một con ngõ ở thôn Tân Luật. Hai nhà hàng xóm thân thiết mấy chục năm qua.

Dẫu vậy, vì khoảng cách tuổi tác, cặp đôi ít biết về nhau. Ký ức tuổi thơ của Hải không hề có bóng dáng của anh chàng hàng xóm. Khi trưởng thành, Hải vào TPHCM học tập, còn Huỳnh cũng sang nước ngoài lao động nên lại càng ít có cơ hội gặp gỡ.

“Chúng tôi chỉ biết nhà hàng xóm có một thành viên như vậy chứ không gặp gỡ, không kết bạn, cũng không biết gì về nhau. Thậm chí, dáng vẻ lúc trưởng thành của nhau như thế nào, chúng tôi cũng không rõ”, Hải kể.

Cho đến đầu năm 2025, một cuộc gặp tình cờ đã khiến mối duyên của hai người nảy nở. Khi đó, Hải và Huỳnh cùng về quê đón Tết rồi vô tình chạm mặt nhau trước cổng nhà. Đó lần đầu tiên, Hải thấy rõ gương mặt, dáng dấp của chàng trai hàng xóm và ấn tượng của cô về anh là “thấp và khó gần”.

Huỳnh chủ động bắt chuyện rồi rủ Hải đi uống nước. Họ chợt nhận ra, giữa hai người chung xóm có rất nhiều chuyện để chia sẻ. Đôi khi, họ hoài niệm về câu chuyện tuổi thơ, cũng có lúc, họ chia sẻ về dự định, kế hoạch trong tương lai.

Cặp đôi có mối tình sát vách đầy thú vị

Một tháng sau, Huỳnh mạnh dạn tỏ tình: “Em làm người yêu anh nhé?”. Hải không tin nên hỏi lại: “Anh nói thật à? Em bất ngờ đấy”.

“Thế mà rồi tôi cũng nhận lời yêu. Tôi ấn tượng vì anh có làn da trắng, nụ cười duyên, cách nói chuyện nhẹ nhàng và giọng nói rất ấm”, Hải kể.

Cặp đôi giấu chuyện hẹn hò nhiều tháng. Thay vì đón đưa nhau đi chơi, họ thường đi mỗi người một xe rồi hẹn gặp ở một địa điểm xa nhà. Kể từ ngày hẹn hò, mỗi khi bước ra khỏi cổng, họ lại mang tâm trạng đặc biệt, hồi hộp và chờ mong.

Đám cưới thú vị

Tháng 9/2025, Huỳnh vào TPHCM làm việc, cặp đôi bắt đầu chuỗi ngày yêu xa. Trước khi đi, anh thông báo với gia đình chuyện đang tìm hiểu cô em hàng xóm. Gia đình anh phấn khởi đến mức muốn đem trầu cau sang hỏi cưới luôn.

Hai rạp cưới dựng sát nhau, rạp màu đỏ của nhà gái và rạp màu xanh của nhà trai

Gia đình Hải cũng ủng hộ chuyện tình cảm của cặp đôi. Tuy nhiên, họ muốn đến khi nào các con sẵn sàng bước vào hôn nhân mới làm đầy đủ các bước dạm ngõ, ăn hỏi và đám cưới.

“Anh đi vắng, tôi ở quê thường xuyên qua lại giữa hai nhà. Mẹ anh vẫn thường gọi tôi sang nhổ tóc bạc, cũng nhờ đó mà mọi thứ trở nên thân thuộc hơn”, Hải kể.

Đầu tháng 8/2026, sau hơn 1 năm tìm hiểu, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới, về chung một nhà. Đám cưới sát vách có nhiều điều thú vị.

Cô dâu chỉ bước vài bước là về đến nhà chồng

Nhà Hải mời khách vào chiều 1/8, còn nhà Huỳnh đón dâu, đãi tiệc vào sáng hôm sau. Hai gia đình thuê chung một đơn vị tổ chức tiệc cưới, dựng hai rạp cưới cạnh nhau, mời chung một MC dẫn cưới và dùng chung một dàn âm thanh.

“Đồ đạc dùng trong đám cưới như bàn ghế, bát đũa... để chung một sân rồi nhà nào cần dùng thì đến lấy.

Buổi tối trước hôm đón dâu, thanh niên hai nhà hát hò, nhảy nhót ở cả hai sân khấu, không khí sôi động. Hôm sau dùng tiệc, hai nhà giao lưu vui vẻ qua bức tường rào vốn được xây khá thấp”, Hải kể.

Đến giờ đón dâu, chú rể có mặt ở nhà gái nhưng đoàn đón dâu vẫn ở phần sân của nhà trai. Cô dâu chỉ bước 5 bước chân là về đến nhà chồng, trên quãng đường ngắn ngủi ấy, mẹ chồng luôn miệng dặn nàng dâu mới “đi từ từ thôi con kẻo đón dâu nhanh quá”.

Mẹ chồng trao nón cho nàng dâu

“Hôm đám cưới, mọi người trêu cô dâu, chú rể rất nhiều. Những câu nói vui tôi nghe được nhiều nhất là: ‘Lấy chồng xa thế này bao giờ mới được về nhà mẹ’; ‘Hai nhà xa quá phải rước dâu bằng máy bay’...

Tôi cảm thấy bố mẹ hai bên phấn khởi khi từ hàng xóm trở thành thông gia. Riêng tôi hạnh phúc vì có được mối duyên gần nhà như vậy”, Hải chia sẻ.

Sau đám cưới, cặp đôi dự định sống và làm việc tại quê nhà. Hải nói, trong hơn 1 năm gắn bó, họ đã “rèn” cho nhau cách sống, cách yêu và vun đắp hạnh phúc nên không quá lo ngại về những tình huống khó xử có thể xảy đến trong hôn nhân.

Ảnh: NVCC