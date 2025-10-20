XEM CLIP: (Nguồn: NVCC)

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh “7 anh em siêu nhân” tiến vào sân khấu đám cưới, vừa nhảy múa vừa tặng quà cho cô dâu, chú rể trong tiếng nhạc vui nhộn, khiến khách mời bật cười thích thú.

Nhân vật chính trong đám cưới gây chú ý là chú rể Trần Quang Hiếu (SN 1999, trú tại xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình) và cô dâu Nguyễn Thị Thêu (SN 2002).

Anh Hiếu chia sẻ, anh và vợ yêu nhau gần 3 năm trước khi quyết định "về chung một nhà". Đặc biệt, hai nhà chỉ cách nhau khoảng 200m. Anh trai của cô dâu là bạn thân của chú rể, nên chuyện tình của họ nhận được sự ủng hộ và vun vén của người thân.

Đám cưới được tổ chức trong hai ngày 18–19/10, trong đó ngày 19/10 là lễ rước dâu.

Trong ngày vui ấy, “hội bạn làng” của chú rể đã hóa trang thành siêu nhân với trang phục rực rỡ sắc màu đỏ, vàng, xanh... để khuấy động không khí và tặng quà chúc mừng.

Sau gần 3 năm tìm hiểu, anh Hiếu và chị Thêu quyết định "về chung một nhà". Ảnh: NVCC

Theo anh Hiếu, nhóm bạn thân của anh gồm 9 người, đều cùng làng và đã gắn bó, chơi thân với nhau từ rất lâu.

Mỗi khi có thành viên cưới, cả nhóm lại nghĩ ra hoạt phẩm bất ngờ để chúc mừng. Trong đám cưới của anh Hiếu, chỉ có 7 “siêu nhân” góp mặt do một người trong nhóm đang làm việc ở xa, không thể về tham dự.

7 "siêu nhân" xuất hiện khiến đám cưới thêm phần sôi nổi. Ảnh NVCC

“Từ năm 2018, nhóm bạn thân của tôi đã duy trì ‘truyền thống’ tặng quà cưới độc lạ cho nhau. Chúng tôi quy ước, trong nhóm ai cưới thì mỗi người mừng riêng nửa chỉ vàng, còn phần quà đặc biệt thì góp chung, mỗi người 100.000 đồng, thiếu bao nhiêu chú rể sẽ bù thêm.

Đến nay, nhóm đã có 6 người tổ chức đám cưới. Trong các lần trước, nhóm từng tặng nhiều vật dụng đời thường như chổi, rổ, rá…", anh Hiếu cười kể.

Các bạn trong nhóm đã tổ chức đám cưới đều nhận được quà mừng độc đáo. Ảnh: NVCC

Anh Hiếu cho biết thêm, nhóm bạn đã thống nhất trước ý tưởng xuất hiện trong đám cưới với trang phục siêu nhân và những màn hoạt náo bất ngờ. Trang phục được các bạn đặt mua online từ trước.

Tuy biết trước kế hoạch nhưng anh chưa từng nhìn thấy các bạn mặc thử đồ, nên khi nhóm xuất hiện tại lễ cưới, vợ chồng anh đều bất ngờ và bật cười.

Khách mời cũng vô cùng thích thú, lấy điện thoại ra quay video và chụp ảnh, khiến không khí lễ cưới trở nên sôi động hơn.

“Hội bạn thân đã góp phần làm đám cưới của chúng tôi trở nên thật ý nghĩa và tràn đầy niềm vui. Tôi thực sự biết ơn và trân trọng tình bạn này”, anh Hiếu chia sẻ.

Cô dâu Nguyễn Thị Thêu cũng không giấu nổi niềm vui: “Màn tặng quà độc đáo từ các bạn của chồng khiến tôi rất vui và xúc động. Tôi cảm nhận được tình cảm mọi người dành cho nhau. Chỉ có những người bạn thật sự thân thiết mới bỏ công sức chuẩn bị màn tặng quà đặc biệt như vậy. Đó là khoảnh khắc rất đáng nhớ trong ngày vui của chúng tôi”.