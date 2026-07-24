MrBeast và Thea Booysen tổ chức đám cưới trên đảo Necker. Ảnh: Skyler Davies/People

Đám cưới kéo dài 7 ngày

MrBeast (tên thật là Jimmy Donaldson) 28 tuổi, sống tại bang North Carolina (Mỹ), là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng nhất thế giới trên YouTube.

Mới đây, anh đã chính thức kết hôn với bạn gái lâu năm, Thea Booysen (sinh ra và lớn lên ở Cape Town, Nam Phi), trong một lễ cưới riêng tư.

Đám cưới có sự tham dự của khoảng 70 người gồm gia đình và bạn bè thân thiết, trên đảo Necker - hòn đảo nghỉ dưỡng triệu đô thuộc sở hữu của tỷ phú Richard Branson.

Chuỗi hoạt động kéo dài 1 tuần, bắt đầu từ ngày 14/7, được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng trên hòn đảo.

Trong những ngày trước lễ cưới, các vị khách cùng tham gia nhiều hoạt động như lướt ván diều, lặn ngắm san hô, đồng thời có dịp tiếp xúc với những loài động vật sinh sống trên đảo như vượn cáo và hồng hạc.

Trang phục của cô dâu chú rể đến từ những thương hiệu thời trang nổi tiếng, đắt đỏ. Cô dâu Thea Booysen diện chiếc váy cưới được thiết kế riêng, trong khi MrBeast chọn bộ tuxedo của Ralph Lauren.

Các khâu trong hôn lễ đều được thực hiện bởi những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực cưới và thời trang, từ trang điểm, tạo mẫu tóc, stylist đến tổ chức sự kiện và âm nhạc. Sau nghi thức trao lời thề nguyện, đôi tân hôn có điệu nhảy đầu tiên trên nền ca khúc Die With a Smile của Lady Gaga và Bruno Mars, trước khi buổi tiệc tiếp tục với phần biểu diễn của ban nhạc sống.

Thực đơn tiệc cưới gồm nhiều món ăn như sushi, thịt bò Wagyu, hải sản tươi. Chiếc bánh cưới có hương vị cà rốt - cũng là món bánh yêu thích của cô dâu, theo People.

MrBeast và Thea Booysen trong đám cưới kéo dài 1 tuần trên đảo. Ảnh: ALLAN ZEPEDA/People

Tình yêu bất chấp khoảng cách địa lý

MrBeast và Thea Booysen gặp nhau lần đầu tại Nam Phi vào năm 2022 thông qua một người bạn chung. Khi đó, MrBeast đang có chuyến công tác tại quốc gia này.

Nhớ lại lần gặp đầu tiên, Booysen cho biết cô ấn tượng bởi sự giản dị và thông minh của MrBeast.

"Khi gặp anh ấy, tôi khá bất ngờ vì anh ấy rất gần gũi và cũng rất thông minh. Tôi từng nghĩ các YouTuber chỉ là hình ảnh họ xây dựng trước công chúng, nhưng khi gặp Jimmy, tôi nhận ra anh ấy thực sự là một người tốt và không hề tỏ ra kiêu ngạo", cô chia sẻ.

Về phía mình, MrBeast cho biết cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung nhờ cùng yêu thích việc học hỏi. Sau khi trở về Mỹ, anh chủ động nhắn tin cho Booysen trên nền tảng X. Khoảng 1 tháng sau, họ bắt đầu yêu xa và thường xuyên lên kế hoạch gặp nhau.

Cặp đôi lần đầu xuất hiện công khai cùng nhau tại lễ trao giải Kids' Choice Awards vào tháng 4/2022. Đến ngày Giáng sinh năm 2024, MrBeast đã cầu hôn Booysen tại nhà riêng trước sự chứng kiến của hai bên gia đình.

"Tôi cố tình làm rơi một chiếc hộp lớn để tạo tiếng động, rồi đưa cho cô ấy món quà thật với chiếc nhẫn bên trong. Sau đó tôi quỳ xuống và cầu hôn", MrBeast kể lại.

Trước ngày cưới, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng chia sẻ rằng, anh không muốn sự kiện trở thành tâm điểm chú ý. Ngoài nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đám cưới không có máy quay ghi hình.

"Đây sẽ là dịp dành cho gia đình và bạn bè, riêng tư hơn rất nhiều. Chúng tôi muốn có khoảng thời gian thực sự để tận hưởng mọi thứ", anh nói.

Booysen cho biết hôn lễ diễn ra đúng như mong đợi và là khoảng thời gian hạnh phúc khi cả hai có dịp quây quần cùng gia đình, bạn bè từ nhiều nơi trên thế giới. Cô hy vọng sẽ duy trì truyền thống mỗi năm dành một tuần để gặp gỡ những người thân yêu.

Nói về cuộc sống sau đám cưới, Booysen cho rằng việc kết hôn chỉ là dấu mốc chính thức cho mối quan hệ mà cả hai đã xác định ngay từ khi bắt đầu yêu. Sau hôn lễ, vợ chồng cô sẽ trở về cuộc sống thường ngày bên những chú chó, mèo và tiếp tục công việc cũng như những dự định mới.

MrBeast nổi lên trên Youtube nhờ những video thử thách xa hoa, những pha mạo hiểm táo bạo và những chương trình tặng quà gây chú ý.

Hiện tại, MrBeast sở hữu kênh YouTube có số lượng người đăng ký theo dõi nhiều nhất toàn cầu, đạt khoảng 509 triệu người đăng ký.

Năm 2023, tạp chí Time xướng tên MrBeast là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Anh dẫn đầu danh sách YouTuber có thu nhập cao nhất năm 2024, theo Forbes. Khối tài sản ròng ước tính hiện tại của anh khoảng 2,6 tỷ USD, theo Celebritynetworth.