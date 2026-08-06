Tình yêu sau đổ vỡ

Từng đổ vỡ hôn nhân và một mình nuôi con gái, Kiều Anh (31 tuổi, quê Đồng Tháp) chưa từng nghĩ sẽ có ngày tìm thấy hạnh phúc ở nơi cách quê hương 8.000km.

Mối duyên của chị với Hakan - người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ hơn 19 tuổi - bắt đầu một cách tình cờ.

Cuối năm 2018, Kiều Anh dự định sang Đức làm điều dưỡng nên tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm hiểu thông tin. Tình cờ, Hakan (người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực y tế) cũng là một thành viên trong nhóm, đã chủ động nhắn tin làm quen chị.

Không lâu sau, khi có chuyến công tác tại Việt Nam, anh Hakan ngỏ ý muốn đôi bên gặp gỡ.

Kiều Anh kém chồng 19 tuổi

Ban đầu, Kiều Anh ngần ngại vì khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên, khi biết Hakan bị thương ở chân và cần người hỗ trợ trong thời gian ở Việt Nam, chị sẵn sàng giúp đỡ.

Kiều Anh đưa anh đến phòng khám, chở đi làm việc và giới thiệu một số địa điểm quanh thành phố. Qua những lần đồng hành ấy, chị dần nhận ra Hakan là người thông minh, điềm đạm và chân thành.

"Anh ấy trẻ hơn trong ảnh, cư xử rất lịch thiệp. Mỗi lần đi ăn, anh đều kéo ghế cho tôi, thường xuyên tặng hoa hồng và nói chuyện rất nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận được sự chân thành của anh, chứ không phải cố tình ghi điểm", Kiều Anh chia sẻ.

Về phía Hakan, anh ấn tượng với sự giản dị và chân thành của Kiều Anh. Ngay lần đầu gặp, anh đưa chị một khoản tiền gọi là "tiền mua sữa cho con" nhưng bị từ chối. Trong những lần hẹn hò sau đó, chị luôn chọn quán ăn bình dân, hiếm khi nhắc đến công việc hay tiền bạc. Chính điều đó khiến anh rung động trước chị và ngỏ lời yêu.

"Tôi đồng ý cho cả hai cơ hội tìm hiểu nhưng không đặt quá nhiều kỳ vọng vì Thổ Nhĩ Kỳ là một đất nước quá xa lạ", Kiều Anh chia sẻ.

Sau khi trở về nước, Hakan vẫn nhắn tin cho chị mỗi ngày. Một năm sau, anh quay lại Việt Nam, không phải vì công việc mà chỉ để gặp người phụ nữ mình yêu.

Sự kiên trì của người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ khiến Kiều Anh cảm động

Sự trở lại ấy khiến Kiều Anh bất ngờ, hạnh phúc nhưng cũng có chút bối rối. Chị tin tưởng vào tình cảm của anh nhưng vẫn bất an khi nghĩ đến tương lai. Cho đến ngày anh rời đi, chị mới thật sự thấu tỏ lòng mình.

“Ngày anh ấy về nước, tôi đang làm việc ở văn phòng nhưng lòng cứ thôi thúc phải ra sân bay tiễn anh. Cuối cùng tôi gác lại mọi thứ, chạy xe quãng đường dài chỉ để gặp anh vài phút.

Lần chia tay ấy, chúng tôi khóc rất nhiều. Cả hai nhận ra, mình không thể sống thiếu nhau”, Kiều Anh kể.

Một mình sang xứ người làm cô dâu

Cuối năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, Kiều Anh và Hakan quyết định kết hôn. Bất chấp sự ngăn cản của gia đình, Kiều Anh vẫn một mình sang xứ người làm cô dâu, đặt cược vào tình yêu đã chọn.

Kiều Anh có hôn lễ đẹp như mơ nơi xứ người

Trước khi đi, chị chỉ nói với bố mẹ: “Con sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp anh ấy. Nếu không thấy con liên lạc về, có lẽ mọi người cũng hiểu...”.

Và chờ đón Kiều Anh ở nơi này là một hôn lễ đẹp như mơ với sự tham dự của 70 vị khách, gồm bố mẹ, người thân và bạn bè của anh Hakan.

Anh chuẩn bị chu đáo mọi thứ từ tiệc cưới, đơn vị quay phim, chụp ảnh đến âm nhạc. Giữa tiếng đàn du dương, Kiều Anh hạnh phúc nghe bạn đời hứa hẹn: “Anh sẽ ở bên em trong cả lúc hạnh phúc lẫn khó khăn, khi khỏe mạnh hay ốm đau, bệnh tật”. Khoảnh khắc ấy, chị tin mình đã chọn đúng người.

Chín tháng sau hôn lễ, Kiều Anh cùng chồng về Việt Nam đón con gái riêng sang Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống. Lúc này, lời cam kết của chàng rể ngoại quốc về việc yêu thương, chăm sóc vợ con hết lòng mới được gia đình chị chấp nhận.

Mọi thứ cho hôn lễ đều do anh Hakan chuẩn bị

Suốt 5 năm qua, Kiều Anh luôn vun vén cho tổ ấm. Vợ chồng chị thống nhất nguyên tắc "tôn trọng văn hóa của nhau", sẵn sàng trao đổi thẳng thắn mỗi khi có khác biệt.

Chẳng hạn, dù ở Thổ Nhĩ Kỳ người chồng thường giữ tiền hoặc mỗi người tự quản lý thu nhập, Hakan vẫn tôn trọng mong muốn để vợ quản lý tài chính gia đình. Trong sinh hoạt hằng ngày, Kiều Anh cũng chủ động điều chỉnh khẩu vị để phù hợp với sở thích ăn mặn, cay của chồng.

Điều khiến chị hạnh phúc nhất là chồng và gia đình chồng luôn coi trọng giá trị gia đình, dành cho chị sự yêu thương và trân trọng.

Tổ ấm hạnh phúc của chị Kiều Anh

"Mỗi lần về thăm, tôi đều được bố mẹ chồng đón tiếp như khách quý, gần như không phải làm việc nhà.

Còn Hakan, anh ấy là người chồng, người cha tuyệt vời. Anh vừa là trụ cột kinh tế, vừa đi chợ, nấu ăn, dạy con học, chăm con ốm. Suốt thời gian qua, anh ấy thương con tôi vô điều kiện”, Kiều Anh chia sẻ.

Nhìn lại hành trình từ một bà mẹ đơn thân đến người phụ nữ có mái ấm nơi đất khách, Kiều Anh tin rằng bí quyết giữ gìn hạnh phúc không nằm ở tuổi tác, quốc tịch hay khoảng cách địa lý, mà ở sự tôn trọng và sẵn sàng thay đổi vì nhau.

Ảnh: NVCC