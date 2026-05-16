Cụ thể, hàng chục chiếc chậu nhựa xanh, đỏ được gia đình ở An Giang bày biện thức ăn hấp dẫn, thả vào bể cá cảnh để chúng dập dềnh nối đuôi nhau trôi vòng quanh. Bát đũa được xếp gọn gàng trên thành bể. Khoảng 50 thực khách ngồi quây thành vòng tròn, thích món nào thì giữ "băng chuyền" lại rồi gắp đồ ăn.

Chỉ sau 2 ngày chia sẻ, đoạn video ngắn về đám giỗ miền Tây gây bão mạng xã hội, hút hơn 11 triệu lượt xem. Nhiều người gọi đây là phiên bản "lẩu băng chuyền cây nhà lá vườn" độc lạ miền Tây và dành lời khen cho sự sáng tạo của chủ nhà.

Hình ảnh gia đình ghi lại

Theo chị Lê Thị Ngọc Yến, người đăng video, đám giỗ đặc biệt này do bố mẹ chị là ông Hiền, bà Kiểu tổ chức cách đây ít ngày.

Buổi sáng, gia đình làm mâm cỗ chay để cúng tổ tiên và mời họ hàng, người thân tới dự. Đến chiều, họ tiếp tục chuẩn bị thêm một bữa tiệc lớn dành cho bạn bè và hàng xóm.

Chị Yến cho biết, trước ngày diễn ra đám giỗ, ông Hiền cẩn thận lau dọn bể cá cảnh trước sân nhà, thay nước sạch sẽ. Để có hiệu ứng "băng chuyền" độc đáo, ông gắn thêm mô tơ nước tạo dòng chảy quanh hồ.

Những chiếc chậu đều mua mới hoàn toàn, rửa sạch sẽ và được ông lắp thêm mút xốp để có thể nổi trên mặt nước mà vẫn giữ thăng bằng, không nghiêng đổ. Bà Kiểu thì cắt lá chuối, rửa sạch sẽ để lót vào chậu sao cho vừa đẹp mắt vừa vệ sinh.

Mâm cỗ gồm có gà nướng, cá nướng, gỏi bò, hàu nướng mỡ hành, ốc luộc và các trái cây miệt vườn. Gà và cá đều được gia đình nuôi trong vườn nhà.

Vợ chồng ông Hiền, bà Kiểu tự tay chuẩn bị các món ăn trong mâm cỗ

"Kết thúc bữa cỗ chay buổi trưa, bố mẹ mình và một số người thân trong gia đình tất bật chuẩn bị cho bữa cỗ tối. Làm cỗ theo cách 'lẩu băng chuyền' này vất vả hơn cỗ thông thường nhiều nhưng ai cũng vui vẻ. Bố mình muốn mọi người tới tham dự bất ngờ, có bữa ăn hào hứng hơn", chị Yến kể.

Mỗi món ăn đều được chuẩn bị 4-5 đĩa và sắp xếp xen kẽ nhau trên "băng chuyền". Nhờ vậy khách không phải chờ quá lâu nếu muốn ăn lại món yêu thích. Khoảng 50 khách cùng ngồi quanh hồ cá giữa sân, ăn uống chung trong không khí náo nhiệt.

"Ai muốn gắp nhiều và lâu hơn thì cứ vịn chậu lại, buông tay ra là nó chạy tiếp", chị Yến kể.

Những mâm cỗ đầy đặn, được bày biện cẩn thận

Sau khi video lan truyền, nhiều nhiều người dùng mạng bày tỏ lo ngại các chậu đồ ăn có thể bị lật khi trôi trên mặt nước. Tuy nhiên, chủ video cho biết, gia đình đã tính toán kỹ từ đầu để đảm bảo độ cân bằng nên không gặp sự cố nào.

Một vài người thắc mắc về vấn đề vệ sinh khi đồ ăn đặt trên hồ cá. Chị Yến cho biết nước trong hồ đã được thay mới, việc nước hơi xanh là do bên trong có cá bơi làm khuấy động, nhưng đồ ăn đều được đặt trên đĩa riêng trong chậu, không tiếp xúc với nước.

Theo chị Yến, dòng nước còn giúp đồ ăn mát hơn, lâu bị hỏng hơn.

"Khách đến dự hôm đó ai cũng bất ngờ. Nhiều người vừa bước vào đã 'wow' lên thích thú, liên tục lấy điện thoại quay video, chụp ảnh. Thậm chí có người còn gọi video khoe cho người thân xem ngay tại chỗ. Không khí buổi tiệc vui vẻ, xôm tụ đúng kiểu miền Tây. Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả. Đồ ăn cuối buổi gần như hết sạch", chị Yến kể.

Chị Yến và gia đình rất bất ngờ khi đoạn video gây chú ý trên mạng xã hội. Chị cho biết bản thân chỉ dùng TikTok để đăng các video giải trí đơn giản. Hôm về quê phụ gia đình làm đám, mẹ chị nhờ quay vài đoạn video để ghép nhạc, đăng làm kỷ niệm vui chứ không nghĩ nhận được nhiều sự chú ý đến vậy.