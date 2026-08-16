Như VietNamNet thông tin trước đó, ca sĩ Nguyễn Xuân Trung - giảng viên Khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - qua đời vào 14h50' ngày 13/8/2026, hưởng dương 48 tuổi.

Tang lễ Nguyễn Xuân Trung diễn ra hôm nay - 16/8 tại Nhà tang lễ Phùng Hưng, TP Hà Nội. Từ sớm, đông đảo học trò từng được anh dìu dắt đã có mặt để thắp hương, tưởng nhớ thầy.

Dạy thanh nhạc gần 20 năm, Nguyễn Xuân Trung có học trò thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, từ sinh viên, học sinh đến các em nhỏ. Có những em theo học đến 7-8 năm và xem thầy như người cha thứ 2. Trong số các học trò đến viếng, không ít người đã không còn theo đuổi đam mê âm nhạc.

Tang lễ ca sĩ Nguyễn Xuân Trung. Ảnh: Hoàng Xuân Hiệp

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân thấy bàng hoàng trước tin dữ. Lần cuối anh gặp Nguyễn Xuân Trung là tại quán ăn trong một lần về Hà Nội biểu diễn, đã ngồi nán lại hỏi thăm sức khoẻ, động viên nhau.

Anh cũng kể một kỷ niệm cũ: "Ngày bé tôi học khoa Piano, mê thanh nhạc nên hay lên tầng 4 nghe lỏm các anh chị luyện thanh. Anh Xuân Trung - lúc đó là giáo vụ khoa - cứ thấy tôi là dọa, sợ ơi là sợ! Anh hay trêu: 'Ê thằng bé kia, làm gì núp núp thế? Có vào lớp không anh xin cho'. Kỷ niệm không bao giờ quên".

Ths Đào Thị Thủy Tiên - giảng viên Khoa Văn hóa - Nghệ thuật Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, TP Hà Nội - xót xa kể từng cùng nhóm bạn ăn mừng sinh nhật của Nguyễn Xuân Trung, không ngờ là lần cuối cùng.

Đông đảo học trò đến viếng thầy - ca sĩ Nguyễn Xuân Trung. Ảnh: Dương Kyo

"Hôm ấy, chúng tôi bắt anh phải ước, chỉ mong anh có một điều ước thật vui, thật đẹp cho tuổi mới. Nhưng anh chẳng thể nói ra điều mình ước. Đến bây giờ, chúng tôi mới hiểu có lẽ điều anh ước khi ấy không phải cho riêng mình mà chắc chắn là cho chúng tôi – những người anh luôn yêu thương, chở che và lo lắng. Anh luôn như thế, luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến mình. Anh đi rồi, để lại một khoảng trống mà có lẽ chẳng điều gì có thể lấp đầy", cô chia sẻ.

Sau đám tang, gia đình sẽ đưa ca sĩ Nguyễn Xuân Trung đi hỏa táng tại Thanh Trì, Hà Nội rồi an táng tại nghĩa trang ở Đông Anh, Hà Nội.

Còn ngày dài, còn tình đầy - Nguyễn Xuân Trung

Mi Lê