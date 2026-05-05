Xem Clip:

Ngày 5/5, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe container, khiến nhiều người mắc kẹt trong phương tiện.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PC07

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h20 cùng ngày, tại Km20+400 (đoạn qua phường Nhơn Trạch, Đồng Nai), xe khách chạy hướng từ TPHCM đi Đồng Nai đã tông mạnh vào đuôi xe container lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến phần đầu xe khách biến dạng nặng. Nhiều hành khách hoảng loạn, bị mắc kẹt bên trong và không thể tự thoát ra ngoài.

Xe container bị tông biến dạng phần đuôi. Ảnh: PC07

Nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: PC07

Nhận tin báo, lực lượng CSGT phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Đồng Nai) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng vừa trấn an hành khách, vừa dùng thiết bị chuyên dụng đưa các nạn nhân ra ngoài. Kết quả, 21 người được giải cứu; một số bị thương được đưa đi cấp cứu, riêng tài xế bị thương nặng, tử vong sau đó.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.