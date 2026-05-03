Ngày 3/5, trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, ùn tắc kéo dài khoảng 8km.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn 3 ô tô trên cao tốc. Ảnh: A.X

Cụ thể, khoảng 11h30 cùng ngày, tại Km11+800 theo hướng từ Đồng Nai về TPHCM, xảy ra vụ va chạm giữa 3 ô tô. Vụ tai nạn khiến các phương tiện hư hỏng, chiếm dụng một phần làn đường, khiến dòng xe phía sau bắt đầu ùn ứ.

Khoảng 40 phút sau, lúc 12h10, tại Km12+600 cùng hướng (đoạn cầu Long Thành), tiếp tục xảy ra thêm một vụ va chạm giữa 2 ô tô, khiến tình trạng giao thông qua khu vực càng trở nên phức tạp.

Hai ô tô va chạm trên cầu Long Thành thuộc cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: A.X

Nhận tin báo, lực lượng CSGT phối hợp cùng đơn vị quản lý đường cao tốc nhanh chóng có mặt điều tra vụ việc và phân luồng giao thông.

Hai vụ tai nạn xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn, cùng một hướng lưu thông đã khiến các phương tiện di chuyển chậm, nối đuôi kéo dài khoảng 8km trên cao tốc.

Dòng xe xếp hàng dài trên cao tốc sau vụ tai nạn. Ảnh: A.X

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT), thời điểm hiện tại lượng phương tiện từ Lâm Đồng, Đồng Nai trở lại TPHCM tăng cao. Lực lượng CSGT khuyến cáo tài xế cân nhắc lựa chọn lộ trình thay thế như Quốc lộ 1 hoặc các hướng di chuyển khác phù hợp để giảm tải cho cao tốc.

Bên cạnh đó, các lái xe khi di chuyển trên cao tốc cần giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, tuân thủ quy định về tốc độ, làn đường; tuyệt đối không đi vào làn dừng khẩn cấp.

Ùn tắc kéo dài nhiều km trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: A.X

Trường hợp phương tiện gặp sự cố, cần nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng phù hợp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m; đồng thời liên hệ 1900.8099 để được hỗ trợ kịp thời.