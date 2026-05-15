Ngày 15/5, cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ người đàn ông dùng dao đâm vợ cũ rồi tự sát bất thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng nay, H.S.H. (trú tại khu phố 1, phường Nam Đông Hà) kéo vợ cũ là chị N.T.H.L. (SN 1993, trú tại khu phố 3, phường Đông Hà) vào khu vực trụ sở cũ phường Đông Thanh trên đường Phạm Ngũ Lão (TP Đông Hà cũ).

Tại đây, H. dùng dao bấm đâm 3 nhát vào người chị L.

Trụ sở cũ phường Đông Thanh - hiện trường vụ án. Ảnh Hương Lài

Gây án xong, H. trở về nhà, khóa cửa phòng rồi dùng dao tự sát nhưng được người thân phát hiện, ngăn cản kịp thời. Sau đó, H. đến Công an phường Đông Hà đầu thú.

Chị L. hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với các vết thương ở bụng, ngực và lưng.

Theo Công an phường Đông Hà, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn ghen tuông.