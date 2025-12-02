XEM CLIP:

Công an phường Đông Hưng Thuận, TPHCM đang tạm giữ hình sự nghi can T.N.V. (23 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”, xảy ra tại tiệm vàng K.T.N. trên địa bàn.

Trước đó, chiều 29/11, V. đến tiệm vàng K.T.N. hỏi mua vàng cưới. Lúc này, trong tiệm có chủ tiệm và một nữ nhân viên, đã đưa cho V. xem một vòng cổ vàng và một lắc vàng, tổng trọng lượng 3 chỉ, loại vàng 24K.

Camera tại tiệm vàng ghi nhận, đối tượng giả vờ là khách hỏi mua vàng cưới. Ảnh: CACC

Đối tượng bất ngờ cầm vàng chạy ra ngoài thoát thân. Ảnh: CACC

Bất ngờ, V. cầm vàng tháo chạy ra ngoài thoát thân. Hai phụ nữ trong tiệm vàng đã truy hô “cướp! cướp”.

Lúc này, tổ An ninh cơ sở của Công an phường Đông Hưng Thuận đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ Nguyễn Văn Quá - Tô Ký gần đó, nghe tiếng truy hô và thấy V. bỏ chạy, liền lập tức truy đuổi.

Trong lúc bị vây bắt, V. đã rút dao, tự kề cổ, dọa sẽ tự sát.

Khi V. tìm đường tẩu thoát thì tổ An ninh cơ sở bám theo quyết liệt. Đến đường ĐHT 19, tổ An ninh cơ sở và người dân đã áp sát, tước đoạt được hung khí và bắt giữ V. Lực lượng tại hiện trường đã thu hồi toàn bộ số vàng bị cướp giật.

Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, V. khai, do đang nợ nần và cần tiền tiêu xài nên thực hiện cướp giật nhắm vào tiệm vàng. V. thừa nhận, có mang theo dao với ý định sẽ tự sát nếu hết đường thoát thân.