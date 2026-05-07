Ngày 7/5, phát biểu tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp là một “chuyển dịch lịch sử”, không chỉ dừng ở sắp xếp bộ máy mà còn tái cấu trúc phương thức quản trị và không gian phát triển của thành phố.

Theo ông Hùng, bộ máy chính quyền sau sắp xếp cơ bản vận hành thông suốt. Tuy nhiên, tình trạng làm việc hình thức, thiếu “sản phẩm” cụ thể vẫn còn tồn tại ở một số đơn vị. Nhiều nơi báo cáo “rõ người, rõ việc” nhưng kết quả cuối cùng chưa tạo ra giá trị thực chất cho người dân.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Đề cập yêu cầu “gần dân, sát dân”, ông Hùng kể lại câu chuyện nhận phản ánh của người dân lúc nửa đêm.

Theo đó, khoảng 12 giờ đêm, một người dân gọi điện báo có nhà thầu thi công làm vỡ ống nước, gây ngập và nguy cơ sụt đường chỉ trong vài giờ sau đó.

“Tôi gọi điện cho bí thư, chủ tịch cấp xã nhưng không ai nghe máy. Sáng hôm sau gọi lại không nghe, từ chối...”, ông Hùng nói.

Sau đó, thông tin được chuyển cho giám đốc công ty cấp nước để xử lý, khắc phục sự cố kịp thời.

Từ câu chuyện trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng đơn vị phải luôn giữ liên lạc với người dân.

“Đề nghị giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các đơn vị đêm về phải mở điện thoại, không tắt, dân gọi không nghe thì họ không biết gọi ai cả, phải có trách nhiệm với dân”, ông Hùng nhấn mạnh.