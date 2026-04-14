Ngày 14/4, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 để kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031, thay ông Phạm Đức Ấn vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ mới gồm các ông: Trần Nam Hưng, Hồ Kỳ Minh, Lê Quang Nam, Phan Thái Bình, Trần Chí Cường, Hồ Quang Bửu, Trần Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Anh Thi.



Ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Cùng ngày, HĐND TP cũng bầu ông Nguyễn Đức Dũng tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch HĐND TP gồm các ông: Trần Phước Sơn, Trần Xuân Vinh, Đoàn Ngọc Hùng Anh, Nguyễn Công Thanh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974, quê Hà Nội; có trình độ cử nhân Trường Đại học Thương mại, tiến sĩ kinh tế. Trong quá trình công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Phó vụ trưởng Vụ Trung ương 1; sau đó, ông giữ các chức vụ Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính và Vụ trưởng Vụ Trung ương 1.

Tháng 3/2023, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đến tháng 1/2025, ông được điều động, luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (cũ).

Tháng 7/2025, sau khi tỉnh Hưng Yên (cũ) sáp nhập với tỉnh Thái Bình thành tỉnh Hưng Yên mới, ông Hùng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Ngày 23/1/2026, tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đến ngày 17/3, ông Hùng được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.