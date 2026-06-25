Ngày 25/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt nhóm bị cáo dựng kịch bản cướp ô tô với cách thức phân vai như trong phim hành động. HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Tú (SN 1993, quê Hưng Yên) 19 năm tù và Trần Nhật Linh (SN 1995, ở Hà Nội) 20 năm tù cùng về tội Cướp tài sản. Liên quan vụ án, 13 bị cáo khác bị tuyên từ 10 đến 17 năm tù về cùng tội danh.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2024, Tú, Linh cùng Đặng Đức Lộc (SN 1994, quê Phú Thọ) và Phạm Thị Thủy (SN 1988) đều không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập ăn chơi. Để có tiền tiêu xài, cả nhóm bàn bạc, thống nhất kế hoạch cướp ô tô với các vai trò được phân công cụ thể.

Theo đó, Thủy có nhiệm vụ tìm người đứng tên vay ngân hàng mua ô tô trả góp. Tú và Linh tìm khách mua lại chiếc xe, còn Lộc thuê người đóng giả "quần chúng", sẵn sàng lao vào ngăn cản, gây rối khi cần thiết để cả nhóm nhanh chóng chiếm đoạt lại chiếc xe sau khi giao dịch hoàn tất, khiến nạn nhân không kịp phản kháng.

Cáo trạng xác định, tháng 4/2024, Thủy thuê Nguyễn Tiến Vọng (SN 1997, quê Phú Thọ) đứng tên vay ngân hàng mua một ô tô hiệu Ford Raptor màu trắng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng theo hình thức trả góp.

Ảnh minh họa

Ngày 27/4/2024, Lộc hẹn anh C. (SN 1994, quê Hà Tĩnh) đến xem chiếc Ford Raptor. Do không thể ra Hà Nội, anh C. thuê anh K. đến kiểm tra, nhận xe và vận chuyển về Hà Tĩnh.

Sau khi anh K. xác nhận xe đúng như thỏa thuận, anh C. liên lạc với Lộc chốt mua với giá 1,2 tỷ đồng, chuyển trước hơn 869 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán khi hoàn tất thủ tục sang tên.

Nhận tiền, Lộc lấy lý do đưa anh K. ra xe nhận giấy tờ, đồng thời báo cho đồng bọn triển khai kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. Lợi dụng lúc anh K. xuống xe, Lộc cùng đồng bọn lái chiếc Ford Raptor bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, anh K. lập tức đuổi theo nhưng bị nhóm người do các bị cáo thuê từ trước vây quanh, uy hiếp nên không dám truy cản, chỉ còn cách gọi điện báo cho anh C.

Theo cáo trạng, sau khi chiếm đoạt hơn 869 triệu đồng, các bị cáo chia nhau số tiền này. Đến ngày 4/5/2024, Thủy bán chiếc Ford Raptor cho một người quen qua mạng xã hội với giá 830 triệu đồng.

Đồng bọn bất ngờ trở thành nạn nhân

Sau phi vụ đầu tiên trót lọt, nhóm bị cáo tiếp tục giăng bẫy để chiếm đoạt thêm một ô tô. Lần này, Phạm Anh Tuấn (SN 1993, quê Quảng Ninh) tham gia cùng cả nhóm. Theo cáo trạng, Thủy thuê Lê Đức Lâm (SN 1979, quê Thanh Hóa) đứng tên vay ngân hàng mua một chiếc Ford Raptor khác trị giá 1,3 tỷ đồng, trả trước 500 triệu đồng.

Cả nhóm thống nhất phân công Linh và Lộc đóng vai người bán xe. Tuy nhiên, kế hoạch lần này bất ngờ đổ vỡ khi chính Thủy lại trở thành nạn nhân của đồng bọn.

Cụ thể, ngày 16/5/2024, sau khi nhận xe, Thủy báo cho Lộc và Linh tìm khách mua với giá 915 triệu đồng. Tuy nhiên, do mâu thuẫn với Lộc, Linh, Tú và Anh Tuấn bí mật lên kế hoạch riêng nhưng không cho Lộc và Thủy biết.

Theo đó, Linh cùng Tú và Anh Tuấn thuê một người đóng giả khách mua xe, hẹn Thủy mang xe đến giao dịch. Đồng thời, cả nhóm thuê thêm một nhóm người khác đến dàn cảnh cướp chiếc Ford Raptor, lấy giấy tờ rồi mang bán với giá 900 triệu đồng.

Không ngờ trở thành nạn nhân trong chính kế hoạch do mình khởi xướng, sau khi chiếc Ford Raptor bị cướp, ngày 17/5/2024, Thủy cùng Lộc đến cơ quan công an trình báo. Quá trình điều tra sau đó đã làm rõ toàn bộ đường dây, đưa các bị cáo ra trước pháp luật.