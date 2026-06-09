Hôm nay (9/6), TAND TP Hà Nội đưa nhóm bị cáo phạm tội Cướp tài sản ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Nhóm tội phạm này được xác định có sự cấu kết chặt chẽ, thực hiện hành vi bằng thủ đoạn tinh vi, được lên kịch bản và phân vai như trong phim hành động.

Để có tiền tiêu xài, nhóm các bị cáo Đặng Đức Lộc (SN 1994, quê Phú Thọ), Phạm Thị Thủy (SN 1988), Trần Nhật Linh (SN 1995, cùng ở Hà Nội) và Hoàng Văn Tú (SN 1993, quê Hưng Yên) bàn bạc, thống nhất kế hoạch phạm tội theo “kịch bản” được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thủy được phân công tìm người đứng tên vay ngân hàng để mua ô tô trả góp. Linh và Tú có nhiệm vụ tìm khách mua lại chiếc xe này. Trong khi đó, Lộc thuê người đóng giả “quần chúng”, sẵn sàng xông ra ngăn cản, gây rối khi cần thiết, nhằm giúp cả nhóm nhanh chóng cướp chiếc ô tô vừa được khách thanh toán mà không bị phản kháng.

Theo cáo buộc, trong các ngày 27/4/2024 và 17/5/2024, nhóm bị cáo đã đe dọa dùng vũ lực chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của hai người bị hại.

Vụ thứ nhất xảy ra vào tháng 4/2024. Khi đó, Thủy thuê Nguyễn Tiến Vọng (SN 1997, quê Phú Thọ) đứng ra vay trả góp ngân hàng để mua 1 xe ô tô nhãn hiệu Ford Raptor màu trắng, với giá hơn 1,2 tỷ đồng. Thủy trả trước 400 triệu đồng tiền mua xe.

Ngày 27/4/2024, Lộc hẹn gặp khách là anh C. (SN 1994, quê Hà Tĩnh) đến xem xe. Do anh C. đang ở Hà Tĩnh nên đã thuê anh K. đến xem, nhận xe rồi vận chuyển về Hà Tĩnh cho mình. Khách liên lạc với Lộc để “chốt” mua xe với giá 1,2 tỷ đồng, trả trước 870 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán cho Lộc khi hoàn thiện thủ tục sang tên.

Theo yêu cầu của Lộc, anh C. chuyển khoản hơn 869 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Lộc bảo người được anh C. thuê đến xem xe là anh K. ra xe lấy giấy tờ, đồng thời thông báo cho đồng bọn thực hiện kế hoạch ngăn chặn, khống chế anh K. để Lộc cùng đồng bọn lái chiếc Ford Raptor bỏ trốn.

Khi anh K. ra xe để lấy giấy tờ thì thấy người bán xe lái xe bỏ chạy. Lúc đó anh K. đuổi theo nhưng bị nhóm người mà các bị can thuê từ trước vây quanh, uy hiếp. Thấy vậy, anh K. sợ hãi không dám đuổi theo, chỉ có thể gọi điện báo cho anh C. biết sự việc.

Số tiền chiếm đoạt được là hơn 869 triệu đồng, các bị cáo chia nhau. Ngày 4/5/2024, Thủy bán chiếc xe trên cho một người đàn ông quen biết trên mạng xã hội với giá 830 triệu đồng. Tiền này Thủy sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Cướp ô tô của đồng bọn

Sau lần đầu trót lọt, các bị cáo tiếp tục đi “săn mồi”. Lần này, có thêm Phạm Anh Tuấn (SN 1993, quê Quảng Ninh) nhập hội. Thủy thuê Lê Đức Lâm (SN 1979, quê Thanh Hóa) đứng tên mua chiếc ô tô Ford Raptor khác với giá 1,3 tỷ đồng, trả trước cho ngân hàng 500 triệu đồng.

Tất cả bàn bạc thống nhất phân công Linh cùng Lộc “vào vai” người đi bán xe. Tuy nhiên, lần này kế hoạch không đi theo hướng Thủy mong đợi khi chính chị ta lại trở thành nạn nhân, bị đồng bọn cướp luôn chiếc ô tô.

Cụ thể, ngày 16/5/2024, Thủy nhận được xe và báo cho Lộc và Linh để tìm khách mua xe với giá 915 triệu đồng. Nhưng do Linh, Tú và Anh Tuấn có mâu thuẫn với Lộc nên Linh giả vờ đồng ý với mọi kế hoạch.

Trên thực tế, Linh chuẩn bị sẵn kế hoạch riêng và đã thuê người để cướp lại chiếc ô tô Ford Raptor, giấu không cho Lộc và Thủy biết. Linh bàn bạc với Tú, Tuấn thuê một người giả vờ là khách đến mua xe, hẹn gặp Thủy để xem xe rồi thuê một nhóm “xã hội đen” đến cướp chiếc xe, lấy giấy tờ, đem bán với giá 900 triệu đồng.

Đến ngày 17/5/2024, Lộc và Thủy đến công an trình báo vụ việc, 15 bị cáo đã bị truy tố về tội Cướp tài sản. Đưa vụ án ra xét xử, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do vắng phía ngân hàng, và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác.