Theo cáo buộc của VKSND khu vực 5 - TP Hà Nội, khoảng 8h ngày 22/11/2025, bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1969; nhân viên quán ăn ở khu đô thị Tây Nam Linh Đàm) thấy một con chó Pitbull màu đen chạy vào quán.

Do chủ quán không thích nuôi chó nên bà Ng. nói anh Phan Văn V. (SN 1994, người làm cùng quán) mang con chó về nuôi.

Cùng ngày, anh V. đăng bài bán con chó trên Facebook thì anh Phạm Xuân Tr. (SN 2000) hỏi mua với giá 1 triệu đồng.

Sau đó anh Tr. nhờ em trai là Phạm Trường Giang (SN 2001) đến khu vực Linh Đàm để mua chó. Mua xong, anh Tr. vào Facebook thấy bài tìm chó lạc của Đặng Minh Tâm (SN 2006) có ảnh giống con chó của anh V.

Ảnh minh họa

Sau khi được anh Tr. nhắn tin và gửi hình ảnh, Tâm nhận ra đây là con chó Pitbull đi lạc của mình. Khi đó, anh Tr. nói với Tâm rằng có người muốn bán con chó này với giá 6 triệu đồng và cho số điện thoại của anh Giang để chị này liên lạc.

Tâm gọi điện cho anh Giang để chuộc lại con chó, hai người hẹn gặp nhau ở khu vực quốc lộ 5 thuộc phường Long Biên.

Hôm đó, Tâm đi cùng Trần Minh Thuận (SN 2006) đến khu vực đã hẹn thì gặp anh Giang đang ngồi trên xe máy, chở 1 lồng bên trong có 2 con chó.

Thuận điều khiển xe máy đâm vào đuôi xe của anh Giang và nói: "Mày có phải là thằng ăn trộm chó của tao không?". Anh Giang nói: "Anh cho em giải thích”.

Thế nhưng, ngay lập tức, Thuận dùng mũ bảo hiểm đập 3 phát vào đầu và 3 phát vào người của anh Giang. Lúc này, cửa lồng chó bị bung ra, Tâm gọi “Sấm” thì con chó Pitbull chạy ra.

Sau khi xác định đúng con chó bị lạc, Thuận lên xe máy chở Tâm cùng con chó về nhà chị này.

Cáo buộc chủ chó phạm tội Cướp tài sản

Theo kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng, con chó Pitbull trong vụ việc trị giá 4,5 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cho rằng Thuận và Tâm có hành vi dùng vũ lực chiếm đoạt con chó Pitbull. Đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, phạm vào tội Cướp tài sản.

Ngày 25/11/2025, Thuận và Tâm bị bắt khẩn cấp. Đến ngày 4/12/2025, cơ quan điều tra hủy bỏ biện pháp tạm giữ. Hiện cả hai được tại ngoại, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối với anh V. có hành vi chiếm giữ tài sản trái phép là con chó rồi giao bán, hưởng lợi 1 triệu đồng, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ cho Công an phường Hoàng Liệt giải quyết theo quy định.

Ngày mai (15/5), TAND khu vực 5 - TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án theo trình tự sơ thẩm đối với bị cáo Thuận và Tâm về tội Cướp tài sản, theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này được xác định là anh V. và anh Tr.; người làm chứng là bà Ng.