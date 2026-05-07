Trao đổi với VietNamNet, anh Du Toàn, một người chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại Hà Nội, cho biết, lô xe tay ga Italjet Roadster 400 Limited Edition dự kiến về Việt Nam chỉ khoảng 30 chiếc, giá chào bán ban đầu khoảng 350 triệu đồng/chiếc.

Một số xe có “số khung đẹp” như 699 hay 686 có thể bị đẩy thêm 30-50 triệu đồng. Hiện nhiều đầu mối đã nhận cọc, nhưng thời gian giao xe phải từ tháng 12/2026 đến đầu năm 2027. “Số lượng sản xuất trên toàn cầu chỉ 777 chiếc nên gần như hết suất rất nhanh, mỗi đầu mối buôn tại Việt Nam cũng chỉ "ôm" được 1-2 xe”, anh Toàn nói.

Anh Toàn cho biết thêm, tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này hiện đã được rao bán với mức giá nhận cọc lên tới khoảng 450 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với giá dự kiến tại Việt Nam. Giới buôn trong nước cho rằng khi xe cập bến, giá có thể tăng lên khoảng 400 triệu đồng do độ khan hiếm và tâm lý săn hàng độc.

Italjet Roadster 400 Limited Edition thuộc nhóm xe tay ga không hướng tới nhu cầu di chuyển phổ thông. Ngay từ khi ra mắt tại triển lãm EICMA 2025, mẫu xe này đã gây chú ý bởi thiết kế khác biệt.

Xe không đi theo kiểu dáng tay ga quen thuộc mà mang cấu trúc gần với một “khối cơ khí lộ thiên”, nổi bật với bộ khung thép dạng lưới để trần. Hai bên thân xe được tạo hình gợi liên tưởng đến các hốc hút gió lớn, khiến tổng thể mang dáng dấp của một thiết bị hàng không hơn là phương tiện đô thị.

So với dòng Dragster trước đó của hãng, Roadster 400 tiết chế các chi tiết góc cạnh, thay bằng những đường cong lớn và thân xe dày, tạo cảm giác nặng và chắc. Cách phối màu đen đồng và vàng đồng cũng góp phần làm tăng tính nhận diện, dù không phải gu thẩm mỹ phổ biến.

Trang bị trên xe ở mức cao so với mặt bằng xe tay ga hiện nay trên thị trường. Hệ thống giảm xóc trước sau đến từ Ohlins, kết hợp cơ cấu treo trước dạng tay đòn liên kết, giúp tách biệt chuyển động lái và giảm chấn.

Xe sử dụng phanh đĩa kép phía trước có ABS, bánh kích thước 13 inch. Ống xả kép đặt phía sau là chi tiết mang tính trình diễn nhiều hơn công năng thực tế.

Động cơ của xe có dung tích 394cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, cho công suất hơn 40 mã lực. Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng trên 5 lít/100 km, cao hơn đáng kể so với xe tay ga phổ thông. Trọng lượng xe 151 kg, bình xăng 12 lít, chiều cao yên 790 mm, những thông số cho thấy đây không phải mẫu xe hướng đến việc di chuyển linh hoạt trong đô thị đông đúc.

Với mức giá ngang ngửa giá bán một số mẫu ô tô cỡ nhỏ và thời gian chờ xe kéo dài tận 6-8 tháng, việc sẵn sàng "xuống cọc" mua xe Italjet Roadster 400 Limited Edition cho thấy độ chịu chi của giới mê xe Việt.

