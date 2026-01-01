diễn viên đóng vai công an nhiều nhất màn ảnh Việt

Bảo Anh - diễn viên đóng vai công an nhiều nhất màn ảnh Việt

Bảo Anh trong vai chiến sĩ công an Quyết Thắng - phim "Lằn ranh".

19 năm qua khán giả truyền hình đã quá quen với hình ảnh diễn viên Bảo Anh hoá thân vào vai công an. Từ Người phán xử, Mê cung đến Hồ sơ cá sấu, Mặt nạ gương, series phim Cảnh sát hình sự... có phim khán giả cứ ngỡ nam diễn viên sinh năm 1981 đóng vai người thường nhưng tới những tập cuối nhân vật của anh mới lộ diện là cảnh sát chìm mà tiêu biểu là Bảo ngậu trong Người phán xử.

Bảo Anh có lẽ là diễn viên đóng vai công an nhiều nhất trên màn ảnh Việt khi hầu hết các phim hình sự lên sóng VTV anh đều đảm nhiệm vai này, từ công an chính quy đến cảnh sát điều tra, cảnh sát ngầm. Trong phim Lằn ranh đang phát sóng, Bảo Anh tiếp tục đảm nhiệm vai chiến sĩ công an.

Nam diễn viên cũng có ý định trở thành người diễn viên đóng vai công an nhiều nhất.

Anh chia sẻ với VietNamNet về sức hút của dạng vai này: "Vai công an là hình ảnh đại diện cho sức mạnh của công lý, đại diện cho cái thiện nên tôi rất thích vào những vai chính diện như vậy. Nhiều người bảo tại sao tôi không thử những vai phản diện nhưng làm điều xấu rất dễ, làm điều tốt thì khó nên tôi luôn muốn làm điều tốt. Tôi chưa thấy lý do nào để thay đổi sự lựa chọn của mình. Tôi đã được mời vào các vai phản diện nhưng nếu cùng 1 thời điểm mà vừa được mời vào vai ác lẫn vai công an tôi sẽ chọn vế sau dù vai công an đó có ít đất diễn đi chăng nữa".

Nam diễn viên cho biết thường là vai công an đã mời thì anh gần như không bao giờ từ chối. "Tôi thích thử thách ở cái cũ để làm mới mình. Mỗi nhân vật luôn tạo ra khó khăn lớn, bởi tôi thường đặt ra câu hỏi trong đầu làm thế nào với vai công an này, làm cách gì để khác đi?". Bảo Anh khẳng định nếu còn cơ hội được mời vào vai công an vẫn nhận dù vai diễn sau luôn khó hơn vai diễn trước.

Văn Báu - nam diễn viên chuyên đóng vai lãnh đạo công an

Văn Báu vào vai sếp công an trong phim "Chạy án".

Trong số các diễn viên đóng vai công an, có lẽ nghệ sĩ Văn Báu để lại ấn tượng mạnh nhất với khán giả suốt nhiều năm. Dù 10 năm nay đã chia tay hình tượng chiến sĩ công an trên màn ảnh nhưng có thể nói ông đã định hình khuôn mẫu của những chiến sĩ công an trên phim.

NSƯT Văn Báu được khán giả nhớ tới với 40 tập phim, chia làm 8 phần, về 8 vụ án khác nhau trong series Cảnh sát hình sự phát sóng năm 1996. Phim thực hiện suốt hơn 2 năm trời và được khán giả hưởng ứng nhiệt liệt.

Sau này ông tiếp tục nhận vai công an trong các phim: Lời sám hối muộn màng, Làng cát, Trò chơi sinh tử, Bí mật những cuộc đời, Chạy án 1, Chạy án 2, Bí mật tam giác vàng...

NSƯT Văn Báu chia sẻ với VietNamNet trong một cuộc phỏng vấn: "Giờ ít khán giả nhầm lẫn tôi là công an lắm vì họ biết tôi chỉ là diễn viên. Còn thực chất tôi là diễn viên xuất thân từ quân đội, từng tham gia chiến trường phục vụ tuyến lửa, bộ đội chiến đấu ở đâu thì anh em văn công biểu diễn ở đó. Sau này tôi bị sức ép của bom nên ra quân và tham gia làm nghệ thuật. Chính thời gian đi bộ đội đã giúp tôi có tư liệu để góp mặt trong series phim Cảnh sát hình sự. Tôi không được đào tạo nghiêm túc mà chỉ là diễn viên tay ngang".

NSƯT Văn Báu trong series "Cảnh sát hình sự". Ông là một trong những diễn viên đóng công an nhiều nhất trên phim truyền hình Việt.

Là một trong những diễn viên đóng vai công an ấn tượng nhất màn ảnh nhưng NSƯT Văn Báu cho biết cũng có lúc ông phải từ chối vì sợ lặp lại chính mình. Ông nói đùa vì bản thân quá gầy mà công an bây giờ hầu hết cao to chứ không như thế hệ mình vài ba chục năm trước. Vì vậy nhiều năm nay NSƯT Văn Báu đã chia tay các vai diễn công an, về làm dân thường trên màn ảnh mà vai diễn gần nhất là trong phim Những nẻo đường bụi bặm.

NSƯT Hoàng Hải - người cân cả vai công an lẫn ông trùm xã hội đen

Hoàng Hải trong vai Trung uý Minh của series "Cảnh sát hình sự".

NSƯT Hoàng Hải sinh năm 1968, là gương mặt phủ sóng liên tục trên phim truyền hình hàng chục năm qua. Cùng với NSƯT Văn Báu, Võ Hoài Nam và Hoa Thuý, Hoàng Hải từng ghi dấu ấn với hình tượng chiến sĩ công an trong series Cảnh sát hình sự do VFC sản xuất với đề tài phòng chống tội phạm.

Hoàng Hải từng nói về vai Trung uý Minh của series Cảnh sát hình sự: "Đến nay, khán giả vẫn gọi tôi là Minh vì nhớ đến nhân vật. Hồi ấy, tôi mới ngoài 30, sức khỏe dồi dào và đam mê sôi sục. Nếu giờ cho diễn lại những vai trước kia, chưa chắc tôi đã làm hay. Tôi nghĩ ngoài tài năng, nỗ lực, mỗi nghệ sĩ cũng cần may mắn để có được một vài vai như vậy. Tuy nhiên, điều đó tạo áp lực cho các nhân vật khác của tôi".

NSƯT Hoàng Hải với vai Đại tá công an trong phim cảnh sát hình sự "Tường lửa Tràng An".

Nhiều năm qua, NSƯT Hoàng Hải ghi dấu ấn với tuyến nhân vật phản diện, vai các ông trùm trong Hồ sơ cá sấu hay Độc đạo. Tuy nhiên mới đây anh bất ngờ trở lại với hình tượng người chiến sĩ công an trong phim cảnh sát hình sự Tường lửa Tràng An.

NSƯT Hoàng Hải đảm nhiệm vai Đại tá Trần Hoàng, Trưởng phòng PC02 - người trực tiếp chỉ huy chuyên án. Trở lại với hình tượng chiến sĩ công an sau 2 thập kỷ, anh khắc họa hình ảnh người chiến sĩ trong thời đại mới, kiên định, nhanh nhạy nhưng cũng mang trong mình những trăn trở rất đời thường của một người cha.

Chia sẻ với VietNamNet, Hoàng Hải nói có cảm giác rất lạ lùng khi đóng vai Đại tá Hoàng bởi hơn 20 năm trước khi đóng Cảnh sát hình sự, anh vào vai Trung uý Minh cũng có hoàn cảnh gà trống nuôi con tương tự. "Ngày xưa khán giả không biết chiến sĩ công an hình sự làm gì nên tò mò và phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Giờ tôi trở lại đóng trưởng phòng PC02 chuyên truy bắt tội phạm công nghệ cao lừa đảo người dân. Tôi thấy các chiến sĩ rất giỏi mới trấn áp được tội phạm".

Diễn viên Bảo Anh trong "Lằn ranh":