Tuy nhiên, gói Facebook, Instagram trả phí này ban đầu chỉ áp dụng tại thị trường Anh. Trong vài tuần tới, người dùng sẽ có thể lựa chọn trả 2,99 bảng/tháng (khoảng 106.000 đồng) để dùng bản không quảng cáo trên web, hoặc 3,99 bảng/tháng (141.000 đồng) nếu truy cập qua ứng dụng iOS và Android.

Meta cho biết mức giá cao hơn trên app nhằm bù phí hoa hồng mà Apple và Google thu từ các cửa hàng ứng dụng.

Facebook, Instagram sẽ có bản trả phí tại Anh. Ảnh: Insider

Động thái này diễn ra khi Meta tiếp tục tìm cách cân bằng giữa luật bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt của châu Âu và doanh thu khổng lồ từ quảng cáo, vốn chiếm 97% tổng thu nhập năm ngoái.

Theo công ty mẹ Facebook, người dùng trên 18 tuổi sẽ được thông báo có thể chọn đăng ký gói trả phí để tránh quảng cáo, hoặc tiếp tục sử dụng miễn phí với quảng cáo như trước.

Năm 2023, Meta từng ra mắt mô hình tương tự tại EU nhưng bị phạt 200 triệu EUR (232 triệu USD) vì vi phạm quy định chống độc quyền kỹ thuật số, do không mang lại “sự lựa chọn thực sự” cho người dùng.

Sau khi điều chỉnh, Ủy ban châu Âu vẫn yêu cầu thêm thay đổi và cảnh báo có thể áp dụng án phạt hằng ngày nếu chưa đáp ứng đầy đủ.

Rời khỏi EU, Anh được tự do theo đuổi cách tiếp cận mềm dẻo hơn về quyền riêng tư trực tuyến và dường như đã “bật đèn xanh” cho Meta triển khai. Công ty tiết lộ đã có nhiều cuộc trao đổi với Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO) của Anh trước khi ra mắt dịch vụ.

ICO khẳng định “hoan nghênh” mô hình mới. “Điều này giúp Meta không còn buộc người dùng phải chấp nhận quảng cáo theo điều khoản tiêu chuẩn khi dùng Facebook và Instagram, mà chúng tôi đã nhiều lần nêu rõ là không phù hợp với luật pháp Anh”, một phát ngôn viên nói.

(Theo Bloomberg)