Meta đang đối mặt với làn sóng chỉ trích tại Anh sau khi bị phát hiện sử dụng ảnh học sinh nữ mặc đồng phục trong các bài đăng quảng bá mạng xã hội Threads.

Nhiều phụ huynh cho biết họ không hề hay biết hình ảnh con mình lại bị dùng cho mục đích thương mại.

Một người đàn ông 37 tuổi tại London cho biết, trong nhiều ngày liền anh liên tục nhận được quảng cáo Threads trên Instagram kèm theo hình ảnh nữ sinh 13 - 15 tuổi.

Các ảnh này được lấy từ bài đăng của phụ huynh trên Instagram, có trường hợp tài khoản để riêng tư nhưng ảnh lại tự động chia sẻ sang Threads ở chế độ công khai.

Bà mẹ có ảnh con gái 15 tuổi bị dùng để quảng cáo Threads khẳng định bà không biết gì về điều này. Ảnh: PA

Các phụ huynh bày tỏ sự phẫn nộ khi hình ảnh con gái họ bị khai thác. Một người cha gọi đây là hành vi “hoàn toàn phản cảm”, đặc biệt khi ảnh đều chụp học sinh trong đồng phục, váy ngắn, bị trình bày theo cách khiến ông cảm thấy “bị khai thác và gợi tính tình dục”.

Một bà mẹ cho biết, tài khoản Instagram của bà chỉ có 267 người theo dõi nên bình thường lượng tiếp cận rất khiêm tốn. Tuy nhiên, sau khi Meta sử dụng ảnh con gái bà trong quảng cáo, bài đăng này đã thu hút gần 7.000 lượt xem.

Đáng chú ý, 90% lượt xem đến từ người lạ, một nửa trong số đó là nam giới trên 44 tuổi và 90% là nam giới.

Một phụ huynh khác, có con gái 13 tuổi bị dùng ảnh trong quảng cáo Threads, lên án: “Meta đã làm điều này có chủ ý, không hề thông báo cho chúng tôi, vì họ muốn tạo thêm nội dung. Thật đáng khinh. Ai là người chịu trách nhiệm khi sử dụng ảnh trẻ em để lôi kéo đàn ông trưởng thành tham gia nền tảng?”

Meta – công ty mẹ của Instagram và Threads, có giá trị thị trường hơn 2.000 tỷ USD – cho rằng các hình ảnh này “không vi phạm chính sách”.

Người phát ngôn Meta nhấn mạnh: “Đây đều là ảnh chụp ngày tựu trường được phụ huynh đăng công khai. Chúng tôi có hệ thống đảm bảo không gợi ý nội dung Threads do trẻ vị thành niên đăng tải hoặc vi phạm nguyên tắc đề xuất. Người dùng cũng có thể kiểm soát việc Meta gợi ý bài đăng công khai của họ trên Instagram”.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc chỉ hiển thị ảnh nữ sinh, không có ảnh nam sinh, cho thấy khía cạnh “tính dục hóa” rõ ràng.

Beeban Kidron, một nhà vận động quyền trẻ em trực tuyến, gọi đây là “một mức thấp mới của Meta” khi dùng hình ảnh học sinh để làm “mồi câu” người dùng trưởng thành.

Cơ quan quản lý viễn thông Anh (Ofcom) được kêu gọi vào cuộc, xem xét liệu hành vi này có vi phạm các quy định mới về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hay không.

Theo quy định, hồ sơ và nội dung liên quan đến trẻ em không được phép hiển thị công khai cho người lạ.

Sự việc đang làm dấy lên lo ngại về cách Meta khai thác dữ liệu người dùng, cũng như ranh giới giữa tăng trưởng kinh doanh và quyền riêng tư, an toàn của trẻ vị thành niên.

(Theo The Guardian)