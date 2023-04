Làng giải trí Hàn Quốc mới đây đã “rúng động” trước sự ra đi của nam ca sĩ Moonbin của nhóm Astro khi mới 25 tuổi. Công ty quản lý Fantagio thông báo: “Moonbin, thành viên nhóm Astro đã rời bỏ chúng tôi và trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời vào ngày 19/4”.

Nguyên nhân cái chết của Moonbin được cho là do tự tử. Điều này khiến người hâm mộ và đồng nghiệp của nam ca sĩ không giấu được cảm xúc bàng hoàng, xót xa. Theo nguyện vọng của gia đình, tang lễ của Moonbin sẽ được tổ chức riêng tư vào ngày 22/4 tại bệnh viện Asan, Seoul.

Cái chết của Moonbin gây rúng động làng giải trí Hàn Quốc.

Sự ra đi của Moonbin khi mới 25 tuổi khiến người hâm mộ nhớ lại những cái chết đau lòng của nhiều sao Hàn ở độ tuổi này. Nhiều người tỏ ra chua xót “hai mươi lăm – cột mốc của những thiên thần rời khỏi thế giới này”.

Còn nhớ vào năm 2019, người hâm mộ như chết lặng khi biết tin nữ ca sĩ, diễn viên Sulli (sinh năm 1994) lựa chọn kết thúc cuộc đời khi bước sang tuổi 25. Sulli bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc ngay từ khi còn bé dưới vai trò diễn viên nhí. Với tài năng và nhan sắc xinh đẹp của mình, Sulli nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả và trở thành một trong những thần tượng đình đám nhất Kpop thế hệ thứ 3.

Sulli từng phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm trước khi đi đến quyết định dại dột.

Tuy nhiên sự nổi tiếng này lại mang đến cho nữ thần tượng nhiều áp lực và mệt mỏi và Sulli xuất hiện những dấu hiệu tâm lý bất ổn và thường xuyên có những hành động được cho là nổi loạn. Từ vị trí “ngọc nữ của làng giải trí Hàn”, Sulli trở thành “con ghẻ quốc dân” và chịu nhiều đả kích từ phía cộng đồng mạng. Để chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi, Sulli lựa chọn ra đi bằng cách tự tử tại nhà riêng. Trước khi đi đến quyết định dại dột, Sulli từng cầu cứu “Tôi đã nói với họ mình kiệt sức rồi nhưng không một ai lắng nghe”.

Ngoài Sulli, nữ diễn viên Go Soo Jung cũng ra đi ở độ tuổi 25. Mặc dù gia đình không công bố nguyên nhân cái chết nhưng theo truyền thông Hàn Quốc, Go Soo Jung qua đời do bệnh hiểm nghèo. Go Soo Jung sinh năm 1995 và được nhiều người biết đến qua vai một hồn ma trong bộ phim đình đám Goblin (Yêu tinh). Ngoài ra, Go Soo Jung còn từng tham gia đóng MV With Seoul của nhóm nhạc BTS.

Go Soo Jung thu hút người hâm mộ với vẻ ngoài trong trẻo.

Mặc dù chưa có những bước tiến đột phá trong sự nghiệp nhưng Go Soo Jung vẫn kịp để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Ai nấy đều xót xa khi cuộc sống của cô gái trẻ tuổi xinh đẹp luôn rạng rỡ nụ cười trên môi phải dừng lại mãi mãi ở tuổi 25.

Vào năm 2010, nữ ca sĩ Yu Ju (tên thật là Lee Hye Rin) bị phát hiện tử tự tại nhà riêng. Nguyên nhân khiến nữ ca sĩ 25 tuổi đi đến quyết định dại dột là do bị trầm cảm.

Nữ ca sĩ Yu Ju tự tử vì trầm cảm khi mới 25 tuổi.

Xuất thân từ người mẫu ô tô, Yu Ju sau đó đã chuyển hướng và trở thành ca sĩ khi gia nhập nhóm nhạc SSEN. Tuy nhiên, sau 2 năm hoạt động, nhóm nhạc SSEN vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn nào trong làng giải trí Kpop khắc nghiệt. Nhiều người cho rằng sự thất bại của nhóm nhạc đã khiến nữ ca sĩ Yu Ju rơi vào trạng thái trầm cảm và dẫn tới quyết định đau lòng khi còn quá trẻ.