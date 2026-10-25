Những giai điệu kinh điển của Mozart và Brahms qua sự thể hiện của Dàn nhạc Giao hưởng Kyushu đã biến hòa nhạc "Khúc hoan ca" thành một hành trình cảm xúc, thắt chặt thêm sợi dây liên kết văn hóa giữa hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản.

Tối 24/10, Dàn nhạc Giao hưởng Kyushu (KSO) - một trong những dàn nhạc lâu đời và giàu truyền thống bậc nhất xứ sở hoa anh đào đã khiến khán giả Thủ đô ngập tràn cảm xúc với hòa nhạc Khúc hoan ca.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Gen Ohta - tài năng kiệt xuất đại diện cho thế hệ trẻ Nhật Bản, người từng ghi dấu ấn lịch sử khi nhận Giải thưởng tưởng niệm Saito Hideo, chiếc đũa chỉ huy như vẽ nên những đường nét kỳ diệu, đưa khán giả đắm chìm vào thế giới âm nhạc tràn đầy sức sống.

Mở đầu chương trình, Khúc hoan ca dẫn dắt người nghe bước vào thế giới Opera duyên dáng của Wolfgang Amadeus Mozart. Qua các trích đoạn, aria và song ca xoay quanh chủ đề tình yêu và vẻ đẹp sự sống, tình cảm con người được khắc họa vừa trong sáng, vừa giàu tính kịch.

Giọng ca soprano Michiko Hariu.

Thánh đường nghệ thuật dường như ngưng đọng trước giọng ca soprano Michiko Hariu – nữ nghệ sĩ từng tu nghiệp tại Rome và ghi dấu ấn sâu sắc qua vai Nữ hoàng Bóng đêm (The Magic Flute - Cây sáo thần) hay Donna Anna (Don Giovanni). Giọng hát cao vút, đong đầy cảm xúc của Michiko Hariu hòa quyện cùng dàn nhạc, khiến từng khoảnh khắc trở nên đắt giá.

Đồng điệu cùng chị là giọng tenor Kohei Yamamoto – người từng chinh phục khán giả Việt qua vai diễn Araki Sotaro trong dự án opera Công nữ Anio. Sự trở lại của Kohei Yamamoto mang theo tình yêu sâu đậm với đất nước, con người Việt Nam. Giọng hát ấm áp, truyền cảm của anh trong các trích đoạn kinh điển đã chạm đến từng nhịp đập trái tim của người thưởng thức.

Giọng tenor Kohei Yamamoto.

Nếu như phần đầu là sự nhộn nhịp, rạng rỡ của Opera Mozart thì phần tiếp theo lại đưa khán giả vào khoảng không gian mênh mang, trầm lắng với Bản Giao hưởng số 2 cung Rê trưởng, Op.73 của Johannes Brahms. Những âm thanh trữ tình, ấm áp cuốn phăng mọi mệt mỏi của cuộc sống thường nhật, mở ra một khung cảnh bao la, gần gũi nhưng chứa đựng chiều sâu tư tưởng nghệ thuật sâu sắc.

Khúc hoan ca không chỉ dừng lại ở một đêm diễn hàn lâm mà còn là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị và sự giao lưu văn hóa bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đúng như chia sẻ đầy chân thành của Nhạc trưởng Gen Ohta và nghệ sĩ Kohei Yamamoto, âm nhạc chính là ngôn ngữ tuyệt diệu nhất để gắn kết những người bạn cũ và mở ra những tình bạn mới.

Đêm nhạc khép lại trong tiếng vỗ tay vang dội kéo dài không ngớt từ khán giả Thủ đô – sự tri ân nồng nhiệt dành cho những nỗ lực cống hiến hết mình của dàn nhạc và các nghệ sĩ. Những giai điệu đẹp đẽ của Khúc hoan ca vẫn sẽ còn vang vọng, nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp.

Trích phần biểu diễn của giọng tenor Kohei Yamamoto

Ảnh: BTC

Clip: T.Lê