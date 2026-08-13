Mang theo đam mê rực cháy của hơn 100 nghệ sĩ tài năng đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, đêm diễn đã vẽ nên một bữa âm nhạc khó quên giữa lòng Hà Nội.

Kể từ ra mắt đầu tiên vào năm 1990, AYO đã kiến tạo nên di sản đồ sộ với hơn 400 buổi hòa nhạc.

Khán giả Thủ đô đã được dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc. Mở đầu là không khí tưng bừng, rộn rã mang đậm sắc màu lễ hội trong Khúc tùy hứng Italy - Capriccio Italien của nhà soạn nhạc Tchaikovsky. Tiếp đó là sự vỡ òa trước những thử thách kỹ thuật vô cùng biến ảo của bản Concerto số 3 cho piano và dàn nhạc (giọng đô trưởng, op.26) do Prokofiev chắp bút. Và rồi, đêm diễn khép lại đầy dư âm, tráng lệ với kiệt tác giao hưởng của thế kỷ XX - bản Giao hưởng số 5 (cung rê thứ, op.47) của Dmitri Shostakovich.

Góp phần làm nên thành công rực rỡ ấy là sự dẫn dắt tài tình, thăng hoa của nhạc trưởng khách mời John Axelrod cùng chỉ huy chính Joseph Bastian, cùng 2 nghệ sĩ piano Anna Tsybuleva và Lingfei Stephan Xie.Nhưng vượt lên trên cả những kỹ thuật trình diễn đỉnh cao, đêm nhạc còn truyền đi thông điệp về sự gắn kết.

Nhạc trưởng khách mời John Axelrod.

Các nghệ sĩ sẽ có thêm một buổi diễn tại Nhà hát Hồ Gươm vào tối 13/8.

Kể từ sân khấu ra mắt đầu tiên vào năm 1990, AYO đã kiến tạo nên một di sản đồ sộ với hơn 400 buổi hòa nhạc, chạm đến trái tim của 1 một triệu khán giả trên khắp châu Á, châu Âu, Hoa Kỳ và Australia. Những giai điệu của tuổi trẻ và khát vọng ấy đã từng vang lên trang trọng tại Nhà Trắng, Liên hợp quốc, Nhà hát Opera Sydney cho đến Hollywood Bowl.

Điểm đặc biệt của Dàn nhạc AYO là mô hình đào tạo kết hợp biểu diễn và giao lưu quốc tế. Mỗi mùa hè, các thành viên trải qua 6 tuần hoạt động, với 3 tuần đầu tập luyện tại Hong Kong (Trung Quốc), sau đó là chuyến lưu diễn hòa nhạc quốc tế kéo dài 3 tuần cùng các nhạc trưởng và nghệ sĩ độc tấu nổi tiếng. Đây là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn mà còn được trải nghiệm môi trường làm việc đa văn hóa.

Đặc biệt, trong cộng đồng nghệ sĩ của AYO có sự tham gia của các nhạc công trẻ Việt Nam. Sự hiện diện này góp phần tạo nên cầu nối trực tiếp giữa các tài năng âm nhạc Việt Nam với cộng đồng nghệ sĩ trẻ trong khu vực, mở ra cơ hội để các nghệ sĩ trẻ Việt Nam giao lưu, học hỏi và phát triển trong môi trường nghệ thuật quốc tế.

Nghệ sĩ piano trẻ Lingfei Stephan Xie biểu diễn cùng các nghệ sĩ trong chương trình

Ảnh: BTC