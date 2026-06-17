Đêm nhạc giao hưởng "Frozen Fire" tại Nhà hát Hồ Gươm

Tối 26/6/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, dàn nhạc Hanoi Philharmonic Orchestra sẽ giới thiệu chương trình hòa nhạc Frozen Fire. Chương trình gợi mở một thế giới âm nhạc đối lập giữa sự lạnh giá và ngọn lửa nội tâm - nơi cảm xúc mãnh liệt được bùng nổ trong những cấu trúc giao hưởng đồ sộ của âm nhạc châu Âu cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.

Nghệ sĩ độc tấu violin Sara Dragan.

Chương trình hội tụ những cái tên uy tín của giới âm nhạc cổ điển như nhạc trưởng Kalle Kuusava với nghệ sĩ độc tấu violin Sara Dragan. Kalle Kuusava đã gây tiếng vang bởi chiến thắng tại Cuộc thi Chỉ huy Dàn nhạc châu Âu ở Oslo năm 2013 và cuộc thi Evgeny Svetlanov ở Paris năm 2014.

Sara Dragan là học trò của Zakhar Bron, một trong những nhà sư phạm violin có ảnh hưởng nhất thế giới, từng đào tạo nhiều nghệ sĩ đoạt giải quốc tế và giữ các vị trí hàng đầu trong giới violin như: Vadim Repin, Maxim Vengerov, David Garrett…

Đêm nhạc quy tụ 3 tác phẩm lớn của kho tàng giao hưởng: Jean Sibelius - Finlandia, Op. 26: bản thơ giao hưởng nổi tiếng mang tinh thần dân tộc Phần Lan với những lớp âm thanh hùng tráng và giàu chất sử thi. Henryk Wieniawski - Concerto violin số 1 Fa thăng thứ, Op.14: một trong những concerto violin giàu kỹ thuật và rực lửa nhất thời kỳ lãng mạn, được trình diễn bởi nghệ sĩ violin Sara Dragan.

Dmitri Shostakovich - Giao hưởng số 5 Re thứ, Op. 47: Kiệt tác giao hưởng thế kỷ XX, nơi bi kịch, căng thẳng và khát vọng tự do được đẩy tới cao trào bằng ngôn ngữ âm nhạc mãnh liệt và ám ảnh.

Kiệt tác ballet "Eugene Onegin" đến Việt Nam

Chương trình do Saigon Philharmonic Orchestra (SPO) kết hợp cùng Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức, tiếp tục mang đỉnh cao nghệ thuật biểu diễn quốc tế đến gần hơn với công chúng.

Hình ảnh trong vở "Eugene Onegin".

Eugene Onegin sẽ được diễn từ 21-24/10 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) và từ 28-31/10 tại Cung Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội).

Eifman Ballet là vũ đoàn tư nhân hàng đầu nước Nga được thành lập năm 1977 bởi biên đạo múa Boris Eifman. Nổi tiếng với phong cách ballet tâm lý, vũ đoàn đã lưu diễn tại hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Eugene Onegin là vở vũ kịch được biên đạo bởi Boris Eifman, dựa trên tiểu thuyết thơ của đại thi hào Nga Alexander Pushkin. Ra mắt lần đầu tiên vào ngày 3/3/2009 tại St. Petersburg, vở diễn đã được giới phê bình quốc tế vinh danh là một trong những tác phẩm ballet đương đại xuất sắc nhất thế kỷ 21.

Điểm nhấn đặc biệt của vở kịch là không gian nghệ thuật và cách xây dựng cốt truyện. Không giữ nguyên bối cảnh nước Nga thế kỷ 19, tác phẩm đặt các nhân vật vào bối cảnh đương đại giữa thời kỳ biến động xã hội mạnh mẽ. Câu chuyện xoay quanh sự ngạo mạn của tuổi trẻ thông qua nhân vật Eugene Onegin – một chàng trai lạnh lùng đã khước từ tình yêu chân thành của Tatyana và chỉ nhận ra giá trị của tình yêu khi mọi thứ đã quá muộn.

Khán giả sẽ được trải nghiệm thính giác độc đáo với sự kết hợp táo bạo giữa nhạc cổ điển của Tchaikovsky và nhạc rock hiện đại của Alexander Sitkovetsky, phá vỡ ranh giới giữa nghệ thuật hàn lâm và đương đại.

Vở diễn quy tụ ekip hàng đầu như Zinovy Margolin (thiết kế sân khấu), Olga Shaishmelashvili, Pyotr Okunev, Anna Yakushchenko (phục trang) và Gleb Filshtinsky (ánh sáng).

Với chủ đề Too Late For Love, BTC định vị Eugene Onegin không chỉ là một đêm diễn ballet thông thường mà là sự kiện văn hóa giao thoa giữa nghệ thuật hàn lâm và cảm xúc đương đại. Sự kiện cũng sẽ giới thiệu Imperial Lounge - một không gian đậm chất quý tộc Nga.