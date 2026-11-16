Năm 2025, độ tuổi trung bình đăng ký kết hôn lần đầu của đàn ông Việt Nam là 31,7 tuổi trong khi nữ giới là 28,7 tuổi, lần lượt tăng so với 4 năm trước là 2,6 tuổi và 2,2 tuổi.

Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2025 do Cục Thống kê vừa công bố cho thấy cả nước ghi nhận khoảng 759.300 trường hợp đăng ký kết hôn năm qua, trong đó đăng ký kết hôn mới là 636.900 trường hợp, chiếm 83,9%.

Cứ 6 cặp đăng ký kết hôn có khoảng 1 cặp vợ lớn tuổi hơn chồng

Tuổi trung bình khi đăng ký kết hôn lần đầu giai đoạn 2021-2025 của nam giới ở Việt Nam cao hơn nữ giới khoảng 3 tuổi. Đáng nói, số tuổi này tăng nhanh ở cả hai giới.

Năm 2021, tuổi trung bình khi đăng ký kết hôn lần đầu ở nam giới là 29,3 tuổi, nữ giới là 26,5 tuổi. Đến năm 2025, con số này đã tăng lên thành 31,7 tuổi ở nam giới (tăng 2,6 tuổi so với năm 2021) và 28,7 tuổi ở nữ giới (tăng 2,2 tuổi).

Trong 636.900 trường hợp đăng ký kết hôn mới ghi nhận trong năm 2025, đại đa số là chồng nhiều tuổi hơn vợ (70,5%). Số cuộc kết hôn hai vợ chồng bằng tuổi tương đương 14,1%.

Số cuộc kết hôn vợ hơn tuổi chồng là 98.400, tương đương 15,4%. Điều này có nghĩa là cứ 6 cặp đăng ký kết hôn có khoảng 1 cặp vợ lớn tuổi hơn chồng, đại đa số vợ hơn chồng 1-5 tuổi.

Phụ nữ nhóm tuổi 30-34 tuổi kết hôn với người chồng thuộc nhóm 25-29 tuổi chiếm số lượng lớn nhất gần 10.600 cặp.

Năm 2025, tuổi đăng ký kết hôn lần đầu của đàn ông Việt là 31,7 tuổi, tăng 2,6 tuổi so với năm 2021. Ảnh: AI

Tuổi đăng ký kết hôn trung bình lần đầu của người Việt ghi nhận tăng nhanh qua những kỳ điều tra gần đây. Kết hôn muộn hơn, tuổi trung bình khi sinh con của nữ giới Việt Nam cũng có xu hướng tăng lên 28,7 vào năm 2025 thay vì 28,4 vào năm 2021. Ở TPHCM con số này còn lên tới 30, Hà Tĩnh 29,8 tuổi, Đà Nẵng 29,7, Hà Nội 29,6 và Huế 29,5 tuổi.

Các chuyên gia nhận định kết hôn muộn, sinh con muộn, sinh ít con sẽ đẩy nhanh hơn quá trình già hóa dân số ở Việt Nam.

Tháng nào người Việt đăng ký kết hôn cao nhất?

Người Việt có xu hướng đăng ký kết hôn vào đầu và cuối năm. Đầu năm, số trường hợp đăng ký tăng từ 39.000 vào tháng 1 lên 60.600 vào tháng 3. Trong các tháng tiếp theo, số đăng ký giảm dần và xuống mức thấp nhất vào tháng 7 với 39.200 trường hợp.

Từ tháng 8, số đăng ký tăng trở lại và đạt mức cao vào những tháng cuối năm; tháng 12 ghi nhận nhiều nhất với 68.100 trường hợp, tiếp đến là tháng 10 với 66.300 trường hợp.

Đăng ký kết hôn lại (lần 2 trở lên) tăng từ 3.800 vào tháng 1 lên mức cao nhất là 14.800 vào tháng 6, giảm xuống còn 5.700 vào tháng 7 rồi tăng trở lại trong các tháng cuối năm.