Jennifer Lopez vừa biểu diễn tại lễ cưới con gái một doanh nhân ngành dược ở thành phố Udaipur (Ấn Độ). Nữ ca sĩ 56 tuổi trình diễn loạt hit Waiting for tonight, Get right, Ain't your mama.

Jennifer Lopez tại sự kiện. Ảnh: X/@the_fab_app

Video: X/@JLopezUpdate2

Cô thay 3 bộ bodysuit và diện trang phục truyền thống saree trong buổi tiệc, giao lưu cùng cô dâu, chú rể và khách mời. Truyền thông quốc tế ước tính, nữ ca sĩ nhận khoảng 2 triệu USD cát-sê, tương đương 52 tỷ đồng.

Jennifer Lopez trình diễn tại lễ cưới. Ảnh: X/@Pawe66862800

Jennifer Lopez trình diễn tại lễ cưới. Ảnh: X/@Pawe66862800Video: X/@JLopezUpdate2

Đây không phải lần đầu giọng ca On the floor nhận thù lao "khủng" nhờ biểu diễn tại đám cưới. Năm 2011, cô xuất hiện tại hôn lễ con trai một doanh nhân Uzbekistan với cát-sê hơn 1 triệu USD (26 tỷ đồng).

Năm 2016, con số tăng lên 5 triệu USD (130 tỷ đồng) khi cô góp mặt trong đám cưới của Said Gutseriyev - con trai tỷ phú dầu mỏ Nga Mikhail Gutseriyev. Sự kiện được ước tính trị giá 1 tỷ USD (26 nghìn tỷ đồng), quy tụ 600 khách mời, có thêm 2 giọng ca Sting và Enrique Iglesias. Trong đó, Sting nhận thù lao 1,3 triệu USD (khoảng 34 tỷ đồng).

Kỷ lục cát-sê hát đám cưới hiện thuộc về Justin Bieber với khoảng 10 triệu USD (260 tỷ đồng). Nam ca sĩ nhận số tiền này cho màn trình diễn tại tiệc pre-wedding (sự kiện trước lễ cưới) của Anant Ambani - con út tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani vào tháng 7 năm ngoái. Giọng ca Canada thể hiện ca khúc Baby, Peaches, Love yourself trước hơn 1.200 khách mời ở Mumbai (Ấn Độ).

Justin Bieber và gia đình của Anant Ambani. Ảnh: X/@TBBOB2

Video: X/@neetiroy

Gia tộc Ambani nổi tiếng với việc mời hàng loạt ngôi sao hạng A tại Hollywood biểu diễn tại các sự kiện gia đình.

Trước Justin Bieber, vào tháng 3, Rihanna biểu diễn tại tiệc pre-wedding ở Jamnagar (Ấn Độ). Cô hát Diamonds, Birthday cake, đi chân trần trên sân khấu, nhảy múa cùng gia đình hai bên trong khoảng 40 phút, được ước tính thu về từ 7 đến gần 9 triệu USD (182-234 tỷ đồng).

Katy Perry nhận 5,4 triệu USD (140 tỷ đồng) cho các tiết mục tại Cannes (Pháp) vào cuối tháng 5/2024, trình diễn I kissed a girl cùng nhiều ca khúc nổi tiếng. Shakira cũng được cho là nhận 1,3-1,8 triệu USD (34-47 tỷ đồng) khi góp mặt trong tiệc du thuyền của gia đình Ambani.

Năm 2018, Beyoncé biểu diễn tại tiệc pre-wedding của Isha Ambani - con gái lớn trong gia đình với cát-sê 4,7 triệu USD (122 tỷ đồng), thể hiện Halo và nhiều hit khác. Năm 2019, nhóm Maroon 5 nhận từ 1-1,5 triệu USD (26-39 tỷ đồng), Coldplay khoảng 1 triệu USD cho tiệc pre-wedding của Akash Ambani.

Tại lễ cưới chính thức của Anant Ambani vào tháng 7/2024, nghệ sĩ Nigeria - Rema nhận khoảng 3 triệu USD (78 tỷ đồng) khi xuất hiện. Giọng ca huyền thoại Andrea Bocelli cũng tham gia biểu diễn song mức thù lao không được tiết lộ.

Rihanna, Kim Kardashian tại sự kiện của gia tộc Ambani. Ảnh: X/@telugufilmnagar

Beyoncé và John Cena cũng được mời tham dự. Ảnh: X/@philstarlife

Video: X/@Unique__Ladka

Trước đây, nhóm The Rolling Stones nắm giữ kỷ lục cát-sê hát đám cưới cao nhất thế giới vào năm 2009 với 8 triệu USD (208 tỷ đồng).

Christina Aguilera là một trong những nghệ sĩ đầu tiên tạo tiền lệ cho mức thù lao triệu đô. Năm 2005, cô nhận 3,6 triệu USD (hơn 93 tỷ đồng) chỉ để hát 3 bài tại lễ cưới tỷ phú Nga Andrei Melnichenko ở Riviera (Pháp).

Mariah Carey nhận 3 triệu USD (78 tỷ đồng) năm 2017 cho buổi biểu diễn tại London (Anh) trong ngày vui của cháu gái tỷ phú Nga Valery Kogan. Elton John cũng xuất hiện trong sự kiện này. Danh ca người Anh đưa ra mức giá khoảng 1 triệu bảng Anh cho mỗi giờ biểu diễn, nâng lên 4,8 triệu USD (khoảng 125 tỷ đồng) vào năm 2023.

Bruno Mars là cái tên quen thuộc trong các đám cưới tỷ phú. Năm 2017, anh bỏ túi hơn 2 triệu USD (52 tỷ đồng) khi hát tại lễ cưới con gái doanh nhân UAE Sunil Vaswani. Năm 2021, anh tiếp tục biểu diễn tại đám cưới con trai doanh nhân Greg Brown với mức thù lao tương đương.

Mariah Carey, Elton John tại lễ cưới của của cháu gái tỷ phú Nga Valery Kogan. Ảnh: Instagram/@nadiamish

Thù lao hát đám cưới của các ngôi sao phụ thuộc vào độ nổi tiếng, thời lượng biểu diễn và mức độ sang trọng của sự kiện. Các buổi diễn thường kéo dài 30 đến 90 phút, bao gồm phần trình diễn và tương tác với khách mời. Tỷ phú từ các ngành dầu mỏ, công nghệ, dược phẩm, đặc biệt tại Ấn Độ, Nga và khu vực Trung Đông là khách hàng quen thuộc của dạng sự kiện này.

Ảnh, video: Tổng hợp