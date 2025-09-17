Một con đường mới được cải tạo dài hơn 14km ở Kochi (bang Kerala, Ấn Độ) trở thành điểm nóng tai nạn vì tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu. Quá bức xúc, người dân không chỉ treo biển cảnh báo sẽ “đánh” lái xe gây tai nạn mà còn chung tiền mua hẳn một xe cứu thương để kịp thời ứng cứu nạn nhân.

Tuyến đường Deshom – Vallamkadavu, nối sân bay quốc tế Kochi với các địa phương lân cận, được nâng cấp năm ngoái với kinh phí 170 triệu rupee. Mặt đường bằng phẳng khiến nhiều tài xế chủ quan, tăng tốc, dẫn đến hàng loạt vụ tai nạn, cướp đi ít nhất ba sinh mạng và làm nhiều người khác bị thương nặng.

Dân treo biển dọa tài xế ẩu, góp tiền mua xe cứu thương hỗ trợ nạn nhân.

Trước tình hình đó, người dân Parappuram treo bảng lớn ghi rõ: “Cảnh báo! Ai lái xe ẩu, gây tai nạn sẽ bị đánh, không khoan nhượng”. Đồng thời, họ gây quỹ cộng đồng, quyên góp 900.000 rupee mua một xe cứu thương chuyên dụng để tự cứu giúp các nạn nhân.

Ngày 5/9, đúng dịp lễ hội Onam, ông Xavier (59 tuổi) bị xe máy chở ba thanh niên phóng nhanh tông trúng, tử vong dù được đưa đi cấp cứu bằng chính chiếc xe cứu thương do dân góp tiền mua.

Chính quyền bang cho biết đã cắm biển hạn chế tốc độ và cảnh báo nguy hiểm, song người dân khẳng định không có gờ giảm tốc, camera hay biện pháp kiểm soát hiệu quả. Sau phản ứng gay gắt, cảnh sát Kalady đã tăng cường tuần tra, đồng thời ngành giao thông được yêu cầu bổ sung thêm biển cảnh báo.

Người dân địa phương nhấn mạnh: đường đẹp không có nghĩa là đường để phóng như xa lộ, và sự an toàn chỉ đến khi cả cơ quan chức năng lẫn người tham gia giao thông đều hành xử có trách nhiệm.

Theo Cartoq

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!