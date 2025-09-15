Xem video:

Tại nhiều khu chợ ở Ấn Độ, đường phố vốn đã chật hẹp nhưng tình trạng tài xế đỗ xe tùy tiện vẫn thường xuyên xảy ra, gây cản trở giao thông.

Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhóm sinh viên đại học ở thành phố Moga, bang Punjab đã cùng nhau khiêng chiếc Honda Amaze đỗ giữa đường để giải tỏa dòng phương tiện đang ùn tắc.

Trong video, 5 nam sinh viên đứng quanh đuôi xe, đồng loạt khom người nhấc chiếc sedan lên và dịch chuyển sang một bên. Sau đó, họ tiếp tục lặp lại thao tác ở phía trước, giúp chiếc xe dịch chuyển đủ xa để xe buýt cùng hàng loạt ô tô, xe máy có thể lưu thông.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình huống tương tự. Trước đó, một đoạn clip khác ghi lại cảnh một người đàn ông Punjab tự mình nhấc và đẩy chiếc Maruti Suzuki WagonR chắn ngang đường để phương tiện có thể đi tiếp.

Vấn đề đỗ xe thiếu ý thức được cho là nguyên nhân chính gây nhiều vụ ùn tắc tại Ấn Độ. Việc đỗ xe bừa bãi để tiện cho cá nhân, bất chấp sự phiền toái của người khác, đã bị dư luận chỉ trích gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng cần có chế tài mạnh hơn để xử lý hành vi này, bởi giao thông chỉ có thể thông suốt khi mỗi người tham gia đều có ý thức chung.

Theo Cartoq

