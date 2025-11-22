Đoạn video ghi lại màn xuất phát của đoàn xe được tài khoản The Big Garage đăng trên Instagram. Sự kiện do đơn vị Kun Exclusive tổ chức – hệ thống phân phối BMW tại Karnataka, Tamil Nadu và vùng Pondicherry.

Hơn chục Rolls-Royce trị giá gần 300 tỷ đồng

Dẫn đầu đoàn xe là mẫu sedan điện BMW i7. Ngay phía sau là hai chiếc Rolls-Royce Phantom VII lần lượt rời khỏi khách sạn gồm một bản Series II màu đen và một bản tiêu chuẩn màu trắng.

Tiếp đến là hai mẫu Ghost thế hệ trước, đều màu trắng, trong đó một xe thuộc Series I với nắp ca-pô màu bạc và một xe thuộc Series II. Theo sau là mẫu SUV siêu sang Cullinan Series II màu đen và một chiếc Ghost Series I mang biển taxi.

Chiếc Ghost này theo đăng ký thuộc sở hữu của ông chủ hãng thuê xe hạng sang Ramesh Tours and Travels.

Đoàn xe tiếp tục với một Phantom VII màu trắng và hai Cullinan Series I. Một chiếc sơn màu xanh lam kết hợp nắp ca-pô bạc, chiếc còn lại thuộc bản Black Badge hiệu suất cao. Tổng giá trị ước vượt con số 100 crore rupee, được xem là một trong những đoàn xe Rolls-Royce đắt giá nhất từng xuất hiện trên đường phố Ấn Độ.

Dù dàn xe tại Bangalore gây choáng ngợp, giới mê xe vẫn khẳng định bộ sưu tập Rolls-Royce của gia tộc Ambani mới thực sự “vô đối”. Gia đình này sở hữu khoảng 10 chiếc Cullinan đủ các phiên bản, trong đó có bản Black Badge và bản Series II mới nhất. Riêng màu sơn Tuscan Yellow của một chiếc đã có giá tới 1 crore rupee (khoảng 3 tỷ đồng).

Ngoài ra, nhà Ambani còn sở hữu 3-4 mẫu Ghost và 4 chiếc Phantom VIII, bao gồm các phiên bản nối trục và nhiều xe thiết kế riêng (bespoke). Trong đó nổi bật là chiếc Phantom VIII EWB màu Rose Quartz của bà Nita Ambani, nội thất trắng hoàn toàn và có thêu logo “NMA” trên tựa đầu ghế.

Gần đây nhất, Anant Ambani nhận chiếc Phantom VIII màu “Star of India Orange”, tông màu từng xuất hiện trên mẫu Phantom II sản xuất năm 1934 dành riêng cho Maharajah xứ Rajkot. Chiếc xe mới của Anant Ambani được giới sưu tầm định giá 12-15 crore rupee (36-45 tỷ đồng).

Theo Cartoq