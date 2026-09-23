Theo một nhân chứng, khoảng 21h13, người dân khu vực phát hiện đám cháy và lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

Cột khói đen bốc cao có thể quan sát từ xa.

“Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng, khói đen bao trùm khu vực, cột khói bốc cao hàng chục mét”, nhân chứng cho hay.

Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 21h40, khoảng 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) thuộc khu vực 15 và 23 đã tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án khống chế ngọn lửa.

Đến 22h40, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tổ chức chữa cháy. Chưa có thông tin về thiệt hại về người và tài sản.

Cảnh sát PCCC&CNCH dùng máy bơm dã chiến hút nước để dập lửa.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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