Sáng 16/9, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ (Hà Nội) đã có mặt tại Bệnh viện Quân y 354 để thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong sau vụ cháy tại ngôi nhà 4 tầng số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê.

Theo lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 5 người tử vong trong vụ cháy gồm: Chủ nhà là ông H.M.T. (SN 1960) và vợ là bà L.T.K. (SN 1961); cháu nội H.P.L. (SN 2020); ông Đ.M.T. (SN 1960) và vợ là bà Đ.T.L. (SN 1962).

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 1h50 cùng ngày, người dân phát hiện cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường.

Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Hiện trường vụ cháy nhà. Ảnh: CACC

Chỉ huy chữa cháy ngay lập tức chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan.

Đến 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Công an TP Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.