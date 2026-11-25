Đảng Dân chủ Mỹ khẳng định sẽ đẩy nhanh quá trình điều tra CEO Nvidia Jensen Huang về cáo buộc vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu để bán chip cho Trung Quốc.

Theo tờ Guardian, việc ông Jensen Huang trở lại làm CEO Nvidia đã vấp phải sự chỉ trích từ đảng Dân chủ và thậm chí là một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa. Trong ngày 24/11, Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố sẽ dùng toàn bộ thẩm quyền để điều tra nghi vấn ông Huang bán các dòng chip tiên tiến cho Trung Quốc.

"Chúng ta đang nói về mối đe dọa nghiêm trọng với an ninh quốc gia, khi Nvidia và ông Huang bị nghi ngờ đã chuyển những dòng chip cực kỳ tiên tiến sang Trung Quốc, vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Đây là thất bại không thể hiểu nổi trong việc thực thi pháp luật của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Quốc hội cần khẩn trương thông qua các dự luật về kiểm soát xuất khẩu nhằm chặn đứng dòng chảy chip AI và thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc", ông Schumer cho biết.

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: NYT

Đồng quan điểm với ông Schumer, nghị sĩ Hakeem Jeffries, người được phe Dân chủ chọn làm Chủ tịch Hạ viện khóa tới, tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc điều tra sâu rộng nhắm vào Nvidia, Tổng thống Trump cùng các quan chức chính quyền liên quan đến vấn đề này.

Trong khi đó, thượng nghị sĩ Cộng hòa John Curtis lại đặt câu hỏi về việc Ban quản trị Nvidia quyết định bổ nhiệm lại ông Huang sau chưa đầy 2 tuần và các quan chức Nhà Trắng đã dựa trên cơ sở nào để kết luận "không có rủi ro an ninh" từ việc phục chức cho ông này.

Cùng ngày 24/11, Bộ Thương mại Mỹ đã liệt công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore vào danh sách đen vì "hành động trái với lợi ích an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại của Mỹ". Bà Alice Huang, người bị cho là có quan hệ ngoài luồng với ông Jensen Huang, từng là CEO của công ty này. Megaspeed là đối tác kinh doanh hàng đầu của Nvidia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giúp cho công ty này có thể tiếp cận các dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia.

Theo dự kiến, ông Jensen Huang sẽ tham gia phiên điều trần kín với ba ủy ban của Hạ viện vào 1/12, sau đó ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện ngày 3/1.