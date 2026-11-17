Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh khả năng ông Jesen Huang trở lại làm tổng giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, khẳng định không rõ về cáo buộc liên quan đến gián điệp nước ngoài.

Theo báo Washington Post, Tổng thống Trump ngày 16/11 đã lên tiếng ủng hộ việc ông Jensen Huang trở lại làm CEO Nvidia bất chấp những bê bối ngoại tình vừa qua.

"Tôi nghĩ Jensen đã rút ra được một bài học lớn. Nhiều người đang đề nghị Jensen quay trở lại, họ cho rằng ông ấy nên trở lại. Tôi nghĩ đó không phải là ý tưởng tồi", ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ thông tin Ngoại trưởng Marco Rubio từng báo cáo với ông rằng nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang, người có quan hệ tình cảm với ông Huang, là gián điệp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: NYT

"Tôi chưa từng thấy báo cáo nào như vậy. Tôi không biết liệu bà ấy có phải là gián điệp hay không. Trên thực tế thì những vấn đề kiển này vẫn xảy ra: bất kỳ phụ nữ nào từ Trung Quốc đến Mỹ, nếu xinh đẹp, đều bị nghi ngờ là gián điệp", ông Trump nói.

Khi được hỏi về việc Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu Nvidia làm rõ liệu tập đoàn này có "lách luật" để bán chip cho Trung Quốc hay không, ông Trump trả lời: "Jesen có hai vấn đề chính: chuyện gia đình và mong muốn tiếp tục bán chip. Tất nhiên là chúng tôi đã cấm ông ấy bán những dòng chip tiên tiến, nhưng việc bán được những loại chip khác là điều tốt".

Cùng ngày 16/11, Tổng thống Trump cũng để ngỏ về khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ở Trung Quốc trước khi lên đường công du châu Á. "Chúng tôi có thể sẽ gặp ông Kim, đó là một chuyện tốt. Ông ấy có thể đến, tôi không chắc chắn. Điều đó tùy thuộc vào Chủ tịch Tập Cận Bình", ông Trump nói với các phóng viên ở Nhà Trắng.

Điểm dừng chân đầu tiên của ông Trump trong chuyến công du châu Á là Manila (Philippines), nơi đang diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN. Tổng thống Mỹ sau đó sẽ tới Thâm Quyến (Trung Quốc) để dự hội nghị APEC, nơi ông dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc.