Bộ trưởng Tài chính Mỹ yêu cầu Nvidia làm rõ liệu tập đoàn này có "lách luật" để bán chip cho Trung Quốc hay không, cho rằng vấn đề này nghiêm trọng hơn bê bối ngoại tình của ông Jensen Huang.

Theo hãng tin Bloomberg, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 15/11 đã yêu cầu Nvidia giải thích rõ liệu tập đoàn này có sử dụng các công ty nhỏ hơn để né tránh các biện pháp hạn chế của Mỹ và bán những dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) cho Trung Quốc hay không.

"Kể từ năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã quy định rõ rằng không có dòng chip nào tiên tiến hơn H200 được phép bán cho Trung Quốc. Điều quan trọng ở đây là phải làm rõ liệu Nvidia có xây dựng được văn hóa tuân thủ các quy định hạn chế xuất khẩu hay không. Vấn đề này nghiêm trọng hơn bê bối ngoại tình của ông Jensen Huang", ông Bessent cho biết.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Bloomberg

Khi được hỏi về nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang, người có mối quan hệ "ngoài luồng" với cựu Tổng giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, Bộ trưởng Bessent khẳng định việc bà Huang "có phải là gián điệp hay không không quan trọng". "Bê bối ngoại tình là chuyện riêng của ông Huang. Chúng tôi chỉ cần Nvidia làm rõ vấn đề bán chip cho Trung Quốc và công bố rõ kết quả điều tra nội bộ về ông Huang trong 10 ngày tới", ông Bessent nói.

Theo truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Bessent đang muốn ám chỉ tới công ty Megaspeed, nơi bà Huang từng làm CEO. Megaspeed là đối tác kinh doanh hàng đầu của Nvidia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giúp cho công ty này có thể tiếp cận các dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia.

Liên quan đến việc tìm người thay thế ông Huang, Bộ trưởng Bessent cho rằng Nvidia nên tìm kiếm CEO mới bên ngoài đội ngũ nhân sự hiện tại của tập đoàn này. "Họ cần tìm người từ bên ngoài. Với những gì đã xảy ra bên trong Nvidia, họ cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ", ông Bessent nhận định.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ ngừng "bịa đặt" những thông tin liên quan đến bê bối của ông Huang, nhấn mạnh Washington không nên lấy những cáo buộc "gián điệp" làm cái cớ để áp đặt các biện pháp hạn chế công nghệ.