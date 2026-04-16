Sau thời gian du học tại Mỹ, ca sĩ Hương Tràm đánh dấu sự trở lại Vpop bằng chiến thắng ở hạng mục Album của năm với Phao cứu sinh tại Lễ trao giải Cống hiến 2026, diễn ra tối 15/4. Tuy nhiên, phần thưởng mà nữ ca sĩ nhận được lại trở thành đề tài gây tranh luận trái chiều rất sôi nổi trên mạng xã hội.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet sau khi nhận giải, Hương Tràm không giấu được xúc động khi nhớ lại dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp năm 17 tuổi, cô từng được xướng tên tại Cống hiến và cũng chính ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Anh Quân là những người trao giải.

"Lần thứ 2 nhận giải thật tình cờ tôi cũng được nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh trao giải. Tôi thấy đây không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là một vinh dự rất lớn. Tôi có cảm giác hành trình trưởng thành của mình đã được mọi người dõi theo", nữ ca sĩ bày tỏ.

Hương Tràm vui mừng nhận giải "Album của năm" tại lễ trao Giải thưởng Cống hiến.

Chiến thắng với Phao cứu sinh không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn là kết quả của một quá trình đầu tư dài hơi với 12 bản thu và 3 MV được thực hiện công phu. Theo Hương Tràm, mỗi nghệ sĩ và mỗi sản phẩm âm nhạc đều là mảnh ghép đáng trân trọng trong bức tranh chung của nhạc Việt.

Ngay sau lễ trao giải, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, đặt câu hỏi về tính thuyết phục của kết quả, cũng như sự cạnh tranh giữa các đề cử: Phao cứu sinh (Hương Tràm), Giữa một vạn người (Phùng Khánh Linh), Lời hẹn ước (Nguyễn Ngọc Anh), Cuốn phim (NSND Thanh Lam - nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến), Made In Vietnam (DTAP).

Trước những luồng dư luận này, Hương Tràm cho biết: "Những tranh cãi sau mỗi giải thưởng, ở thời điểm hiện tại tôi không còn quá bận tâm. Có thể trước đây từng để ý đến điều đó nhưng hiện tại thì không".

Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh, chiến thắng không đến từ may mắn đơn thuần mà là thành quả của cả ê-kíp. Đồng thời, cô cho rằng nếu bất kỳ ai trong danh sách đề cử được xướng tên thì cũng đều xứng đáng.

Trở lại sau thời gian vắng bóng, Hương Tràm thừa nhận áp lực là điều luôn hiện hữu. Tuy nhiên, với cô, áp lực lại là động lực để không ngừng sáng tạo.

“Tôi nghĩ nghệ sĩ cần có áp lực để luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm đẹp đẽ và tốt hơn dành cho khán giả”, cô nói.

Sự trở lại của Hương Tràm cũng diễn ra trong bối cảnh Vpop đang chứng kiến làn sóng nghệ sĩ trẻ nổi bật từ các cuộc thi âm nhạc. Cô dành sự quan tâm đặc biệt tới những gương mặt như Rhyder, Dương Domic hay Phương Mỹ Chi, đồng thời khẳng định luôn cởi mở với các chương trình nếu thấy phù hợp.

Một trong những điểm khiến khán giả chú ý là sự thay đổi của Hương Tràm sau thời gian học tập ở Mỹ. Nữ ca sĩ thừa nhận mình đã bắt đầu sử dụng mạng xã hội nhiều hơn khi trở về Việt Nam, trong khi trước đó gần như vắng bóng trên các nền tảng.

Tuy vậy, cô vẫn giữ quan điểm không phơi bày toàn bộ đời sống cá nhân: "Nếu thay đổi hoàn toàn, biến mình thành một người phơi bày mọi thứ trên mạng xã hội tôi sẽ không còn là chính mình nữa".

Tự nhận là người hướng nội, Hương Tràm cho rằng điều quan trọng không phải là thay đổi bản chất mà là học cách thích nghi và mở lòng hơn với thế giới xung quanh.

Chiến thắng tại Cống hiến 2026 có thể xem là cột mốc quan trọng trong hành trình trở lại của Hương Tràm. Nhưng với cô, đây không phải là điểm kết mà chỉ là một dấu lặng trong chặng đường dài phía trước.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ hiện tại không trong một mối quan hệ tình cảm nào. Tuy vậy, cô vẫn luôn tin vào tình yêu và chưa bao giờ đánh mất kỳ vọng rằng, cuối cùng, một tình yêu thật đẹp vẫn sẽ đến với mỗi người.