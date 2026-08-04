Trong dự thảo Thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, tại nhà và từ xa, Bộ Y tế đề xuất người đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh y học gia đình được khám sức khỏe định kỳ miễn phí đồng thời được khám sàng lọc bệnh tật, quản lý bệnh mạn tính và lập hồ sơ sức khỏe theo vòng đời.

Theo Bộ Y tế, mô hình y học gia đình hướng tới quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục cho người dân ngay từ tuyến y tế cơ sở. Thay vì chỉ khám khi có bệnh, người dân được theo dõi sức khỏe định kỳ, sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật, quản lý các bệnh mạn tính và được chuyển tuyến khi cần thiết theo quy định.

Mô hình y học gia đình hướng tới quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục cho người dân ngay từ tuyến y tế cơ sở. Ảnh: AI

Đề xuất các hạng mục được BHYT thanh toán

Theo đề xuất của Bộ Y tế, quỹ BHYT thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất sử dụng trong khám chữa bệnh y học gia đình theo phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia BHYT và các quy định pháp luật.

Dự thảo cũng quy định rõ cơ chế thanh toán BHYT đối với dịch vụ khám chữa bệnh y học gia đình. Theo đó, với các dịch vụ kỹ thuật đã được phê duyệt giá, quỹ BHYT sẽ thanh toán theo mức giá được phê duyệt.

Trường hợp dịch vụ chưa có giá, quỹ BHYT thanh toán theo giá dịch vụ khám chữa bệnh đang áp dụng tại cơ sở, trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng của người tham gia BHYT. Nếu chi phí thực hiện dịch vụ y học gia đình cao hơn giá dịch vụ tại cơ sở y tế, người bệnh tự thanh toán phần chênh lệch (nếu có).

Riêng các dịch vụ lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe, quản lý sức khỏe, tư vấn sức khỏe, quỹ BHYT dự kiến thanh toán theo mức trọn gói đối với từng người đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở y học gia đình.

Gói dịch vụ được xây dựng trên cơ sở chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở y tế, đồng thời tính thêm các chi phí về nhân lực, công nghệ thông tin và các chi phí trực tiếp phục vụ việc lập, cập nhật hồ sơ và quản lý sức khỏe theo danh mục được Sở Y tế phê duyệt.

Dự thảo Thông tư cũng quy định trường hợp cơ sở y học gia đình thực hiện dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà được Quỹ BHYT thanh toán.

Việt Nam thí điểm thành lập mạng lưới phòng khám bác sĩ gia đình tại Hà Nội, TPHCM và một số địa phương từ năm 2013 - 2015. Năm 2023, hoạt động y học gia đình lần đầu được đưa vào Luật Khám chữa bệnh (hiệu lực từ năm 2024). Tuy nhiên hiện chưa có quy định thanh toán BHYT đối với hoạt động này.