Bộ Y tế đang lấy ý kiến Thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, tại nhà và từ xa.

Đề xuất mức BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại nhà

Theo dự thảo, giá dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà sẽ được xây dựng trên cơ sở giá khám chữa bệnh đang áp dụng tại cơ sở y tế. Tuy nhiên, cơ cấu giá sẽ không bao gồm những khoản chi chỉ phát sinh khi người bệnh đến khám trực tiếp như điện, nước, nhân viên đón tiếp...

Ngược lại, giá dịch vụ được bổ sung các chi phí đặc thù của khám chữa bệnh tại nhà như chi phí đi lại và nhân công do nhân viên y tế mất thêm thời gian di chuyển, cung cấp dịch vụ tại nơi người bệnh sinh sống.

Trên cơ sở mức giá này, nếu giá dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà không cao hơn giá dịch vụ tại cơ sở y tế thì quỹ BHYT thanh toán theo giá đó. Trường hợp giá khám tại nhà cao hơn, quỹ BHYT thanh toán 50% phần chênh lệch giữa hai mức giá, người bệnh chi trả 50% phần chênh lệch còn lại theo mức hưởng BHYT.

Ngoài tiền khám, quỹ BHYT cũng thanh toán tiền thuốc, vật tư y tế, thiết bị y tế và các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi quyền lợi của người tham gia khi khám chữa bệnh tại nhà. Ảnh: AI

Với những dịch vụ chưa được ban hành giá, BHYT thanh toán theo mức giá đang áp dụng tại cơ sở khám chữa bệnh, phần chi phí phát sinh do thực hiện tại nhà (nếu có) do người bệnh thanh toán.

Siêu âm, điện tim, xét nghiệm... đều có thể thực hiện tại nhà

Ngoài tiền khám, quỹ BHYT cũng thanh toán tiền thuốc, vật tư y tế, thiết bị y tế và các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi quyền lợi của người tham gia. Dự thảo cho phép thanh toán đối với việc nhân viên y tế mang thuốc đến nhà người bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm tại nhà hoặc mang thiết bị đến thực hiện một số xét nghiệm theo quy định.

Đáng chú ý, dự thảo ban hành kèm danh mục hơn 200 dịch vụ kỹ thuật có thể thực hiện tại nhà, tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn và điều kiện của từng cơ sở khám chữa bệnh (cấp cơ bản dưới 50 điểm hoặc cấp ban đầu).

Theo đó, người bệnh không chỉ được khám lâm sàng mà còn có thể được đo huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở, điện tim, Holter điện tim, Holter huyết áp, siêu âm ổ bụng, siêu âm tim, siêu âm mạch máu, siêu âm tuyến giáp và nhiều kỹ thuật chẩn đoán khác tại nhà. Các xét nghiệm như lấy máu, nước tiểu, mẫu bệnh phẩm cũng có thể được thực hiện tại nhà để phục vụ chẩn đoán và theo dõi điều trị.

Danh mục còn bao gồm nhiều kỹ thuật điều trị và chăm sóc thường phải thực hiện tại cơ sở y tế như tiêm, truyền dịch, thay băng, cắt chỉ, đặt sonde, đặt catheter, thở oxy, đỡ đẻ thường, chăm sóc vết thương, chăm sóc người bệnh đái tháo đường, xử trí dị vật đường thở, cấp cứu ngừng tuần hoàn và hồi sức chống sốc trong phạm vi chuyên môn được phép thực hiện.

Bên cạnh đó, nhiều dịch vụ phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn cũng được đưa vào danh mục, nhất là đối với người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính. Người bệnh có thể được tập đi, tập thở, tập nuốt, phục hồi sau tai biến, phục hồi trí nhớ, điều trị Parkinson, chọc dịch não tủy, đặt nội khí quản, siêu âm màng phổi, đồng thời được tư vấn dinh dưỡng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, xây dựng chế độ ăn và chăm sóc sức khỏe tại nhà theo chỉ định của bác sĩ.

Theo dự thảo, hình thức khám chữa bệnh tại nhà áp dụng đối với một số nhóm người bệnh không thể hoặc khó đến cơ sở y tế như người khuyết tật nặng, người cao tuổi hạn chế khả năng đi lại, người mắc bệnh mạn tính hạn chế vận động, người bệnh cần chăm sóc giảm nhẹ giai đoạn cuối đời và một số trường hợp khác theo quy định.

Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 nếu được ban hành.