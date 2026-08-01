Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, tại nhà và từ xa. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại nhà cho 7 nhóm người bệnh không thể đến cơ sở y tế do tình trạng sức khỏe hoặc hạn chế vận động.

Theo dự thảo, Quỹ BHYT sẽ thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại nhà khi cơ sở khám chữa bệnh cử người hành nghề, nhân viên y tế đến nơi người bệnh cư trú để thực hiện dịch vụ. Nơi cư trú là nhà của người bệnh, trung tâm bảo trợ xã hội công lập nơi chăm sóc người bệnh hoặc các địa điểm khác theo quy định của pháp luật về cư trú.

7 nhóm người có thể được bác sĩ đến tận nhà khám chữa bệnh và Quỹ BHYT thanh toán chi phí. Ảnh: AI

Dự thảo quy định người được khám chữa bệnh tại nhà phải là người có tình trạng sức khỏe, bệnh lý hoặc hạn chế vận động không thể đến cơ sở khám chữa bệnh. Cụ thể:

- Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

- Người từ 75 tuổi trở lên hạn chế khả năng đi lại.

- Người bệnh tâm thần không có khả năng tự chăm sóc.

- Người mắc bệnh mạn tính hạn chế khả năng đi lại hoặc liệt vận động.

- Người bệnh cần hỗ trợ chăm sóc giảm nhẹ giai đoạn cuối đời.

- Người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội, thương binh, bệnh binh, người có công đang sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh hoặc cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người có công.

- Trẻ em dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi không có người thân chăm sóc.

BHYT chi trả những khoản nào cho khám chữa bệnh tại nhà?

Không chỉ được bác sĩ, nhân viên y tế đến khám tại nơi cư trú, các đối tượng thuộc diện này còn được Quỹ BHYT thanh toán đối với thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ và hóa chất sử dụng trong hoặc kèm theo dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng.

Dự thảo cũng cho phép nhân viên y tế mang thuốc và thiết bị y tế từ cơ sở khám chữa bệnh đến nơi cư trú của người bệnh khi có chỉ định. Trường hợp người bệnh cần thực hiện xét nghiệm, nhân viên y tế có thể mang thiết bị đến tận nhà để thực hiện hoặc lấy mẫu bệnh phẩm tại nhà rồi chuyển về cơ sở y tế để chẩn đoán, xét nghiệm.

Theo dự thảo, việc khám chữa bệnh tại nhà được thực hiện bởi các cơ sở khám chữa bệnh đã ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, gồm cơ sở cấp ban đầu, cơ sở y học gia đình và một số cơ sở cấp chuyên sâu theo yêu cầu chuyên môn và khả năng chi trả của Quỹ BHYT. Người hành nghề thực hiện khám chữa bệnh tại nhà phải được người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh giao nhiệm vụ bằng văn bản và có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với dịch vụ cung cấp.

Thực tế, số lượng người cao tuổi ở Việt Nam ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe liên tục tại cộng đồng và tại nhà. Trung bình mỗi người cao tuổi ở nước ta mắc 3 bệnh, phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, xương khớp, ung thư...

Bên cạnh đó, người bệnh sau điều trị cấp tính, người khuyết tật, người cần phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ cũng có nhu cầu tiếp tục được chăm sóc tại nhà. Trong khi các bệnh viện cấp chuyên sâu, đặc biệt ở các chuyên khoa tim mạch, ung bướu, lão khoa và hồi sức, vẫn thường xuyên quá tải.

Dù vậy, đến nay Việt Nam vẫn chưa có quy định về thanh toán BHYT, giá dịch vụ, quy trình chuyên môn, hồ sơ bệnh án và kê đơn khi khám chữa bệnh tại nhà. Nếu được thông qua, đây là lần đầu tiên Bộ Y tế có thông tư riêng quy định về thanh toán BHYT đối với khám chữa bệnh tại nhà.