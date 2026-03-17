Đăng ký khám bệnh qua VNeID là gì?

Đăng ký khám bệnh qua VNeID là hình thức đặt lịch khám và thực hiện một số thủ tục y tế trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID.

Ứng dụng này được phát triển bởi Bộ Công an Việt Nam và tích hợp với nhiều dịch vụ công, trong đó có các dịch vụ y tế.

Thông qua VNeID, người dân có thể:

Đặt lịch khám bệnh trước

Khai báo thông tin cá nhân

Thanh toán viện phí online

Theo dõi lịch khám và hồ sơ y tế

Việc đăng ký khám bệnh online giúp giảm thời gian chờ đợi và tối ưu quy trình khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.