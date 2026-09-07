Đăng ký giải pháp thanh toán số, nhận loa thông báo giao dịch

Cụ thể, hộ kinh doanh khi đăng ký sử dụng các giải pháp thanh toán số của VNPAY, gồm VNPAY-QR và máy POS, sẽ được trang bị ngay loa thông báo giao dịch mà không cần đáp ứng yêu cầu về doanh thu hay tần suất giao dịch. Với cách thức triển khai hiệu quả, chương trình tạo điều kiện để mọi hộ kinh doanh, từ quy mô nhỏ đến lớn, đều dễ dàng tham gia và nhận ngay thiết bị.

Trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến, loa thông báo giao dịch đang trở thành thiết bị hỗ trợ thiết thực tại điểm bán, giúp nhân viên tại quầy nhanh chóng xác nhận thanh toán mà không cần liên tục kiểm tra điện thoại. Đối với chủ cửa hàng, việc cập nhật giao dịch tức thời cũng thuận tiện hơn cho việc theo dõi doanh thu và dòng tiền trong ngày.

Thiết bị này phù hợp với tất cả các mô hình kinh doanh, từ quán cà phê, nhà hàng, shop thời trang đến cửa hàng nhỏ lẻ. Dù quy mô và cách vận hành khác nhau, các điểm bán đều có nhu cầu xử lý thanh toán nhanh và kiểm soát giao dịch thuận tiện.

Loa thông báo giao dịch là thiết bị nhỏ gọn nhưng cần thiết đối với tất cả các hộ kinh doanh với quy mô từ nhỏ đến lớn. Ảnh: VNPAY.

Lựa chọn giải pháp phù hợp với từng mô hình

Bộ giải pháp thanh toán số của VNPAY gồm VNPAY-QR, PhonePOS (biến điện thoại thành máy POS), SmartPOS (máy POS thông thường) và cổng thanh toán. Tùy vào nhu cầu sử dụng, tần suất giao dịch và đối tượng khách hàng, hộ kinh doanh có thể lựa chọn phương thức thanh toán số phù hợp. Dù đăng ký sử dụng phương thức nào, chủ hộ cũng được trang bị loa thông báo giao dịch.

Ngoài ra, khi đăng ký giải pháp thanh toán số của VNPAY, hộ kinh doanh được sử dụng miễn phí giải pháp nộp thuế số đến hết năm 2028 gồm phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và chữ ký số. Trọn bộ giải pháp được tích hợp trên cùng một thiết bị, giúp người bán không cần đầu tư thêm máy móc cồng kềnh.

Thông qua chương trình trang bị loa, VietinBank và VNPAY hướng tới việc cung cấp các công cụ số thiết thực, đồng hành với nhiều mô hình kinh doanh trong việc thanh toán, quản lý giao dịch đến hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hộ kinh doanh có nhu cầu đăng ký có thể điền thông tin tại https://forms.gle/G6LPjdeoju5GgYpYA . Đội ngũ tư vấn sẽ liên hệ để hướng dẫn sử dụng giải pháp và hỗ trợ cung cấp thiết bị.

Hộ kinh doanh nhận ngay loa thông báo giao dịch và giải pháp nộp thuế số khi đăng ký sử dụng giải pháp thanh toán số VNPAY. Ảnh: VNPAY.

Bích Đào