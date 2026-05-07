Một vụ tai nạn hiếm gặp đã xảy ra tại Mỹ khi tài xế xe tải bị máy bay va trúng trên đường cao tốc.

Khoảng 14h ngày 3/5 (giờ địa phương), anh Warren Boardley Jr (39 tuổi) đang điều khiển xe tải chở bánh mì lưu thông trên tuyến cao tốc New Jersey Turnpike, bang New Jersey thì bất ngờ bị một chiếc máy bay Boeing 767 va phải.

Trong quá trình hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Newark Liberty, phần bánh đáp và mặt dưới của máy bay đã va chạm với cột đèn bên đường và chiếc xe tải của anh Boardley đang chạy trên đường, tờ Cbsnews đưa tin ngày 5/5.

Anh Boardley bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng và đã được đưa tới bệnh viện gần đó để điều trị. Sau khi xuất viện, anh đang hồi phục tại nhà.

Chia sẻ với truyền thông, ông Warren Sr, bố của Boardley cho biết con trai ông bị sốc khi gọi điện thông báo về vụ việc.

"Con nói với tôi rằng một chiếc máy bay đã đâm vào nó. Tôi thực sự không thể tin nổi”, ông nói.

Dù các bác sĩ nhận định những tổn thương thể chất có thể hồi phục theo thời gian, nhưng ảnh hưởng tâm lý từ vụ tai nạn được cho là sẽ kéo dài.

"Không ai ngờ máy bay từ trên trời lại đâm vào xe tải. Hiện tại, chúng tôi rất may mắn. Con trai vẫn còn sống. Tôi chưa từng chứng kiến ​​ai sống sót sau chuyện đó. Tôi thực sự sững sờ", ông Warren Boardley Sr bàng hoàng nói.

Luật sư của gia đình đã gửi thư cho hãng hàng không United Airlines và 10 đơn vị khác để yêu cầu giải thích về nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Đại diện công ty H&S Bakery, nơi anh Boardley làm việc, cho biết thời điểm xảy ra sự cố, anh vừa hoàn tất một chuyến giao hàng gần khu vực sân bay và đang trên đường quay về.

“Chỉ cần lệch đi một chút thôi, hậu quả có thể đã rất thảm khốc”, một lãnh đạo công ty nhận định, đồng thời cho biết kể từ khi nhập viện, anh Boardley hầu như chưa liên lạc lại, ngoài một tin nhắn ngắn gửi cho quản lý trong đêm đầu tiên.

Gia đình nạn nhân cũng bày tỏ lo ngại rằng sau biến cố này, anh có thể sẽ không tiếp tục công việc lái xe tải.

Chiếc máy bay sau va chạm vẫn hạ cánh an toàn. Hãng United Airlines cho biết đã tạm đình chỉ tổ bay để phục vụ công tác điều tra và cam kết phối hợp chặt chẽ nhằm làm rõ nguyên nhân sự việc, theo People. Cục Hàng không Liên bang Mỹ và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã mở cuộc điều tra về sự việc.