Ảnh minh họa: People

Một vụ việc gây chấn động dư luận vừa xảy ra trên chuyến bay quốc tế từ Thụy Sĩ đến Mỹ, khi một người đàn ông bị cáo buộc có hành vi xâm hại tình dục đối với nữ hành khách ngồi cạnh trong lúc cô đang ngủ.

Guillaume Sebastien Roger Mattler, 48 tuổi, quốc tịch Pháp, là nghi phạm trong vụ việc. Anh ta bị cáo buộc đã thực hiện hành vi đụng chạm không phù hợp với một cô gái 29 tuổi (không tiết lộ danh tính), trên chuyến bay LX64 của hãng hàng không Swiss International, khởi hành từ Zurich (Thuỵ Sĩ) đến Miami (Mỹ).

Vụ việc được phát hiện nhờ sự can thiệp kịp thời của các hành khách xung quanh và tiếp viên hàng không. Ít nhất 3 nhân chứng, đã chứng kiến hành vi bất thường của Guillaume trong khoang hạng nhất, tờ People đưa tin ngày 4/5.

Trước khi xảy ra sự việc, Guillaume và cô gái chỉ trao đổi xã giao ngắn. Sau đó, cô gái quay lưng lại, cuộn mình trên ghế và ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, trong lúc cô ngủ say, Guillaume đã nhiều lần chạm vào vùng lưng dưới của cô, giả vờ như tay vô tình trượt khỏi tay vịn.

Một nhân chứng không tiết lộ tên, cho biết Guillaume cố tình luồn tay, như thể tìm cách tiếp cận vào bên trong quần áo hoặc khu vực nhạy cảm của nạn nhân.

Khi được tiếp viên hàng không tiếp cận kiểm tra, Guillaume bị phát hiện đang đặt tay bên ngoài vùng nhạy cảm của cô gái. Ngay lập tức, anh ta bị yêu cầu rời khỏi khu vực hạng nhất và chuyển xuống khoang phổ thông.

Khi được hộ tống quay lại ghế cũ để lấy đồ, Guillaume cố đưa cho cô gái mảnh giấy viết: "Em thật đẹp khi đang ngủ".

Khi tiếp viên đánh thức và kể lại sự việc cho cô gái, cô rất sốc và khẳng định mình không quen biết người đàn ông này. Cô rơi vào trạng thái hoảng loạn, run rẩy và bật khóc.

Sau khi máy bay hạ cánh tại Mỹ, Guillaume bị giữ lại điều tra. Ban đầu, anh phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, trước bằng chứng từ nhiều nhân chứng, anh ta sau đó thừa nhận đã chạm vào nạn nhân.

Guillaume khai rằng mục đích ban đầu chỉ là muốn xin số điện thoại của cô gái. Nhưng sau đó đã đụng chạm khi cô đang ngủ. Hiện tại, Guillaume bị tạm giam tại Trung tâm giam giữ Liên bang ở Miami để điều tra.