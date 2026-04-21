Máy bay nhỏ rơi xuống bãi đỗ xe, phi công 72 tuổi thoát chết. Ảnh: Latimes

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Pacoima, Los Angeles (Mỹ), gần sân bay Whiteman. Theo cơ quan chức năng, chiếc máy bay cỡ nhỏ, một động cơ, đã rơi lật ngửa xuống bãi đỗ xe của một cửa hàng phụ tùng ô tô.

Khi lực lượng cứu hộ Los Angeles có mặt, phi công đã được người dân địa phương giải cứu, chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy khoảng hơn 10 người cùng nhau nâng chiếc máy bay bị lật để kéo phi công ra ngoài.

Luz De La Cruz, nhân chứng có mặt tại hiện trường, cho biết cô cùng anh trai và nhiều người khác phối hợp để cứu phi công. "Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, thật sự đáng sợ", cô chia sẻ.

Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng và dũng cảm của những người dân có mặt tại hiện trường, phi công 72 tuổi đã được đưa ra khỏi chiếc máy bay trong thời gian ngắn.

Trong quá trình rơi, chiếc máy bay đã va vào đường dây điện cao thế, gây ra nguy cơ cháy nổ, điện giật. Lực lượng chức năng buộc phải cắt điện khu vực lân cận để đảm bảo an toàn. Nhiều nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy tia lửa điện phát ra từ các đường dây bị đứt. Hàng trăm hộ dân tại Pacoima bị ảnh hưởng do mất điện.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chiếc máy bay được xác định là loại Cessna 172 S Skyhawk SP, cất cánh từ sân bay Whiteman. Dữ liệu bay cho thấy máy bay chỉ hoạt động chưa đầy 10 phút và gặp nạn, Latimes đưa tin ngày 20/4.

Hồ sơ đăng ký cho thấy, máy bay thuộc sở hữu của một công ty cung cấp dịch vụ hàng không và cho phi công thuê sử dụng vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Sân bay Whiteman đã nhiều năm bị cộng đồng địa phương phản đối do liên tiếp xảy ra các sự cố hàng không. Trước đó, một số vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến chính quyền Los Angeles xem xét khả năng đóng cửa sân bay.