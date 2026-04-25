Đám đông hành khách tức giận xông vào đường băng để ngăn máy bay cất cánh. Ảnh: Nypost

Hơn 80 hành khách bị mắc kẹt ở sân bay Marseille-Provence (Pháp) khi chuyến bay của hãng hàng không Ryanair cất cánh mà không có họ. Hàng chục người đã lao ra đường băng để ngăn chặn chuyến bay nhưng vô ích.

Được biết, sự cố xảy ra với chuyến bay FR2640 của hãng hàng không Ryanair, khởi hành từ Marseille (Pháp) đến Marrakesh (Morocco). Nguyên nhân được cho là do tình trạng ùn tắc tại khu vực kiểm soát an ninh, xuất phát từ việc thiếu nhân sự, News đưa tin ngày 24/4.

Chuyến bay ban đầu dự kiến cất cánh lúc 22h30, nhưng đã bị trì hoãn trong nhiều giờ. Tình hình trở nên căng thẳng khi mới chỉ khoảng 50% hành khách hoàn tất thủ tục kiểm tra an ninh, phía hãng bay được cho là đã quyết định đóng cửa lên máy bay.

Một trong những hành khách bị bỏ lại cho biết, đại diện của hãng thông báo cửa đã đóng do quy trình kiểm tra diễn ra quá chậm. Trong khi đó, phía hãng hàng không yêu cầu khởi hành đúng giờ bằng mọi giá.

Trước tình huống này, khoảng 30 hành khách vì bức xúc đã tìm cách tràn ra đường băng nhằm ngăn máy bay cất cánh.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng hỗn loạn. Đám đông hành khách chạy về phía máy bay, la hét và tranh cãi với nhân viên sân bay. Thậm chí, một số người còn đứng chắn trước đầu máy bay, nỗ lực buộc chuyến bay phải dừng lại.

Đáng chú ý, phi công đã phải mở cửa sổ buồng lái khi hành khách dưới mặt đất nói với lên rằng "tình hình không ổn".

Dù vậy, mọi nỗ lực ngăn cản đều không thành. Chuyến bay cuối cùng vẫn cất cánh vào lúc 1h50, để lại 83 hành khách tại sân bay. Một nữ hành khách đã bị bắt giữ vì bị nghi can thiệp vào hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy trong khi tiếp cận khu vực đường băng.

Hiện sân bay Marseille-Provence đã tiến hành điều tra nội bộ để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.