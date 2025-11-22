Sáng 22/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn khẳng định thông tin ngôi nhà ba tầng tránh lũ bị sập khiến hàng chục người tử vong là sai sự thật.

Lực lượng chức năng đang sửa đường vào xã Hòa Thịnh. Ảnh: Hải Dương

Về phía địa phương, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, cho biết đến nay chưa có thôn nào báo về việc một ngôi nhà ba tầng bị lũ xô sập khiến hàng chục người tử vong; đây chỉ là tin đồn trên mạng xã hội.

Ông cũng nói thêm do thông tin liên lạc gián đoạn, xã chưa thể thống kê chính xác số người chết và mất tích.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin một ngôi nhà ba tầng dùng làm nơi trú bão tập thể ở xã Hòa Thịnh bị sập, khiến hàng chục người thiệt mạng, gây hoang mang trong dư luận.